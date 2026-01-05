Una emboscada, un muerto y Q160 mil en efectivo: revelan detalles de crimen en Palín

Andy Díaz fue identificado como la persona asesinada este lunes 5 de enero en el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico, entre Palín, Escuintla, y Amatitlán. La información preliminar indica que momentos antes del crimen, Díaz habría retirado Q160 mil en efectivo de una agencia bancaria.

El hecho fue registrado en video por automovilistas que presenciaron el ataque. En las imágenes se observa cómo una camioneta blanca intercepta el paso del vehículo de la víctima y uno de los agresores desciende y dispara directamente contra el conductor.

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que el dinero fue retirado en un banco ubicado en el centro comercial Flores del Lago, en Amatitlán. El caso es investigado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Palín.

Según versiones preliminares, Díaz era acompañado por un agente de seguridad privada, quien logró repeler el ataque e impidió el robo del dinero. Las autoridades no han confirmado si el efectivo fue recuperado en su totalidad.

El Ministerio Público acudió al lugar del ataque para recolectar evidencia balística y otros indicios. Se busca identificar a los responsables y determinar si se trató de un ataque planificado luego de un seguimiento desde la agencia bancaria.

