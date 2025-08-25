Una mujer fue arrollada en la zona 1 y dos personas murieron en la ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa

Sucesos

Una mujer fue arrollada en la zona 1 y dos personas murieron en la ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa

Los bomberos reportaron personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito en las últimas horas.

|

Una mujer murió arrollada en la avenida Elena y 9a calle, zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que la mañana de este lunes 25 de agosto una mujer murió arrollada en la avenida Elena y 9a calle, zona 1 de la capital.

Añadieron que la víctima falleció por politraumatismo y aún no ha sido identificada.

El cuerpo quedó en el centro de la calle y temporalmente se encuentra interrumpido el paso vehicular, informó la Policía Municipal de Tránsito. Lo sucedido afecta a automovilistas que proceden del Anillo Periférico, por lo que son desviados hacia la zona 3 u otro tramo de la zona 1.

En otro hecho, reportaron que dos personas perdieron la vida en un percance vial en el kilómetro 90.5 de la ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

EN ESTE MOMENTO

Comprador usuario consumidor 1

Ley de Alimentación Saludable: Cámaras advierten de impacto de ley por falta de homogenización regional en etiquetado de alimentos

carga aérea marítima y terrestre exportaciones

Cuánto se exportó en el primer semestre del 2025, cómo afectaron los aranceles de EE. UU. y qué se espera para la segunda parte del año

Ambas víctimas sufrieron politraumatismo y se desconoce cómo ocurrió la tragedia.

Los Bomberos Municipales informaron que en el kilómetro 9.5 de la carretera a El Salvador brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 38 años que sufrió politraumatismo como consecuencia de un accidente de tránsito.

Agregaron que el afectado viajaba en un camión al momento del percance.

En otro suceso, en la Diagonal 14 y 24 calle, zona 5, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, de 30 y 40 años, quienes resultaron con golpes tras un accidente en motocicleta. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Para leer más: Graban el momento en que dos motocicletas chocan en Ciudad Vieja y cuál fue el reporte de los bomberos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Avenida Elena Escuintla 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre