Una mujer fue arrollada en la zona 1 y dos personas murieron en la ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa

Los Bomberos Voluntarios informaron que la mañana de este lunes 25 de agosto una mujer murió arrollada en la avenida Elena y 9a calle, zona 1 de la capital.

Añadieron que la víctima falleció por politraumatismo y aún no ha sido identificada.

El cuerpo quedó en el centro de la calle y temporalmente se encuentra interrumpido el paso vehicular, informó la Policía Municipal de Tránsito. Lo sucedido afecta a automovilistas que proceden del Anillo Periférico, por lo que son desviados hacia la zona 3 u otro tramo de la zona 1.

En otro hecho, reportaron que dos personas perdieron la vida en un percance vial en el kilómetro 90.5 de la ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Ambas víctimas sufrieron politraumatismo y se desconoce cómo ocurrió la tragedia.

Los Bomberos Municipales informaron que en el kilómetro 9.5 de la carretera a El Salvador brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 38 años que sufrió politraumatismo como consecuencia de un accidente de tránsito.

Agregaron que el afectado viajaba en un camión al momento del percance.

En otro suceso, en la Diagonal 14 y 24 calle, zona 5, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, de 30 y 40 años, quienes resultaron con golpes tras un accidente en motocicleta. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Un accidente de tránsito sucedio en el km 90.5 cerro corado,Santa Lucia Cotzumalguapa. En el lugar observaron de que 2 personas presentaban politraumatismo y ambas personas ya habian fallecido en el lugar por lo cual se dio aviso a las autoridades correspondientes. pic.twitter.com/1QeUpYCYPW — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 25, 2025

