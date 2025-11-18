Una persona fallecida y dos heridas en asalto a bus en el km 77 de la ruta Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este martes 18 de noviembre se registró un asalto a pasajeros de un bus, en el kilómetro 77.5 de la ruta Interamericana.



Indicaron que sujetos armados tomaron por asalto un bus extraurbano que cubre la ruta entre Nebaj, Quiché, y la capital.



Según el reporte, paramédicos auxiliaron a dos pasajeros que sufrieron heridas de bala; tras ser estabilizados, fueron trasladados a la Emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.



En el lugar quedó el cuerpo de una persona fallecida, quien fue vapuleada. Las autoridades fueron notificadas.





El fallecido quedó a un costado del bus y se desconoce si era pasajero o uno de los asaltantes.



El paso está interrumpido en uno de los carriles.

