Una persona muere en accidente múltiple en el km 33 de la ruta al Pacífico

Un tráiler, un bus y dos vehículos livianos chocaron en el kilómetro 33 de la ruta al Pacífico, donde una persona falleció.

Varios vehículos chocan el 24 de diciembre, en el kilómetro 33 de la ruta al Pacífico, donde una persona fallece. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un accidente múltiple ocurrió el 24 de diciembre en el kilómetro 33 de la ruta al Pacífico, según el reporte de los Bomberos Voluntarios.

En el percance estuvieron involucrados un tráiler, un bus extraurbano y dos vehículos livianos.

Por el impacto, una persona falleció dentro de uno de los vehículos, mientras que otra resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Este miércoles también se reportó que un camión cisterna volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana, en el paso de Agua Escondida, Chichicastenango, Quiché.

Dicho accidente obstaculizó el paso por el sector y ocasionó daños materiales, según el reporte de Provial, mientras que socorristas realizaron maniobras de extinción de incendio.

Otro incidente ocurrió en el kilómetro 72 de la ruta hacia Chiquimulilla, Santa Rosa, donde otro camión volcó y dos personas que viajaban a bordo resultaron con heridas leves.

