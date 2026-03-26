Una persona muere y un picop queda destruido tras accidente en ruta Interamericana

Sucesos

Una persona muere y un picop queda destruido tras accidente en ruta Interamericana

Una persona murió en un accidente entre un picop y un camión en el kilómetro 41 de la ruta Interamericana.

Óscar García

y

|

time-clock

ACCIDENTE KM 41 DE LA INTER

Picop quedó destruido tras colisionar con un camión en el km 41 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Un picop y un camión colisionaron la madrugada de este jueves 26 de marzo en el kilómetro 41 de la ruta Interamericana, cerca del ingreso a Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

El accidente ocurrió en los carriles de la capital hacia occidente, por causas que deberán investigar las autoridades. El piloto del picop perdió la vida.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, el piloto del picop circulaba en contra de la vía, por lo que ocurrió la colisión.

Socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales de varias estaciones trabajaron en conjunto con el equipo especial llamado “quijada de la vida” para liberar el cuerpo del piloto del picop, ya que, por el fuerte impacto, quedó prensado entre los hierros de la cabina.

EN ESTE MOMENTO

MEX1929. CANCÚN (MÉXICO), 01/01/2026.- Turistas descansan en una playa este miércoles, en Cancún (México). El turismo en el Caribe Mexicano atraviesa una etapa de reajuste que, aunque estuvo marcada por retos durante buena parte de 2025, comienza a mostrar una recuperación sostenida con proyecciones alentadoras para 2026, de acuerdo con especialistas, autoridades y representantes del sector. EFE/ Alonso Cupul

Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo

Right

Subasta del PEG 5 define nueva generación eléctrica con alta competencia

Right

La grabación muestra la fuerte colisión entre ambos automotores; segundos después, el picop se prendió en llamas.

La víctima no ha sido identificada. El paso vehicular se ha visto afectado por el accidente.

Para ver más: “Me quedé dormido”: video muestra momento en que piloto pierde el control y su vehículo vuelca en la zona 1

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Víctor Chamalé

Víctor Chamalé

Lee más artículos de Víctor Chamalé

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Ruta Interamericana Sacatepéquez Santo Domingo Xenacoj 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS