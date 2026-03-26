Una persona muere y un picop queda destruido tras accidente en ruta Interamericana

Un picop y un camión colisionaron la madrugada de este jueves 26 de marzo en el kilómetro 41 de la ruta Interamericana, cerca del ingreso a Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

El accidente ocurrió en los carriles de la capital hacia occidente, por causas que deberán investigar las autoridades. El piloto del picop perdió la vida.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, el piloto del picop circulaba en contra de la vía, por lo que ocurrió la colisión.

Socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales de varias estaciones trabajaron en conjunto con el equipo especial llamado “quijada de la vida” para liberar el cuerpo del piloto del picop, ya que, por el fuerte impacto, quedó prensado entre los hierros de la cabina.

La grabación muestra la fuerte colisión entre ambos automotores; segundos después, el picop se prendió en llamas.

La víctima no ha sido identificada. El paso vehicular se ha visto afectado por el accidente.

Para ver más: “Me quedé dormido”: video muestra momento en que piloto pierde el control y su vehículo vuelca en la zona 1

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.