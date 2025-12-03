Una persona muerta y varias heridas en colisión múltiple en el km 32 de la ruta al Pacífico

El tránsito es complicado en la ruta al Pacífico, en dirección sur, por un accidente en el kilómetro 32.

Una múltiple colisión se registra en el km 32 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: compartida por Dalia Santos)

Una múltiple colisión se registró este miércoles 3 de diciembre en el kilómetro 32.5 de la ruta al Pacífico, en el tramo entre Amatitlán y Palín.

De forma preliminar, se informó que en el percance están involucrados dos automóviles y tres motocicletas.

Se reporta una persona fallecida y varias heridas, según el reporte de Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.

El tránsito está detenido en los carriles con dirección hacia el sur.

Según imágenes compartidas por internautas, algunos de los heridos quedaron tendidos en la cinta asfáltica.

Los vehículos presentan severos daños y algunas piezas quedaron esparcidas sobre el asfalto.

