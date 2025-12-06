Vehículo choca contra poste en San Cristóbal y bloquea paso hacia Las Charcas

Un vehículo chocó contra un poste en la 12 avenida del bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Según el reporte de los Bomberos Municipales, el conductor perdió el control del automóvil.

A raíz del percance, quedó bloqueada la vía que conduce hacia Las Charcas, zona 11 capitalina, por lo que las autoridades de Tránsito recomiendan utilizar una vía alterna por Granjas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que el vehículo derribó un poste de energía eléctrica y los cables quedaron en el suelo. El carro quedó detenido a mitad del carril.

Los socorristas atendieron a los tripulantes, quienes presentaban golpes por el fuerte impacto. El automóvil sufrió daños de consideración.

Otras complicaciones viales

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informa que un percance afecta el paso en la salida de la autopista privada hacia el sur. No se reportaron heridos.

Además, la tarde de este sábado se realizarán cinco recorridos procesionales en calles y avenidas de Villa Nueva, por el solemne rezado de la Inmaculada Concepción, que finalizarán a las 2.00 horas del domingo. El tránsito se verá afectado, por lo que se recomienda tomar vías alternas.