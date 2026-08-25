Video capta el momento en que abandonan el cadáver de una mujer en la zona 1

Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un vehículo se detiene en la tercera calle A y avenida Elena A, zona 1 capitalina, y uno de sus ocupantes desciende para dejar en la vía pública el cadáver de una mujer de 26 años.

Las imágenes permiten observar parte de la secuencia relacionada con el caso: el automóvil llega al lugar, el copiloto baja, espera el paso de una motocicleta, abre el baúl y posteriormente retira el cadáver, que estaba envuelto en una sábana, para dejarlo sobre la calle. Después, el vehículo se retira del sector.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se presentaron las imágenes y se abordaron tanto las circunstancias en las que fue abandonada la víctima como las cifras recientes de homicidios en Guatemala, que muestran una concentración de hechos en determinados sectores de la capital.

El video registra la secuencia del vehículo

La grabación muestra que el automóvil permanece durante algunos segundos en el sector antes de que uno de sus ocupantes actúe. El hombre que desciende del lado del copiloto aparentemente espera que una motocicleta termine de pasar antes de dirigirse a la parte posterior del vehículo.

Posteriormente abre el baúl, retira el cadáver envuelto en una sábana y lo coloca sobre la calle. Después regresa al automóvil, que abandona el lugar con rumbo no establecido en la información compartida.

De acuerdo con los datos expuestos durante el programa, la víctima fue localizada atada de pies y manos. La información proporcionada también señala que peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron como causa de muerte asfixia por estrangulación.

Durante el programa se expuso que julio cerró como el mes más violento del 2026, con un aumento de homicidios respecto del mismo mes del 2025. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

El cadáver permaneció en el sector hasta que las autoridades fueron notificadas. Según la información disponible, no se habían reportado capturas relacionadas con el caso y las pesquisas continuaban para establecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes participaron.

Los analistas invitados a Impacto Directo relacionaron el caso con el panorama de violencia registrado en el país. Durante el análisis señalaron que la existencia de sectores con mayor concentración de hechos violentos debería permitir dirigir acciones de seguridad hacia esos puntos.

También expusieron que abandonar víctimas en la vía pública puede estar relacionado con la actuación de grupos criminales o personas que buscan deshacerse de los cadáveres.

Investigación busca establecer qué ocurrió antes

La secuencia registrada por las cámaras documenta únicamente el momento en que el vehículo llega y el cadáver es dejado en la calle. Con la información compartida no es posible determinar dónde ocurrió la muerte, cuánto tiempo permaneció la víctima dentro del automóvil ni cuántas personas participaron previamente.

Las autoridades deberán establecer, mediante la investigación, el recorrido del vehículo, la identidad de sus ocupantes y las circunstancias anteriores al momento captado por las cámaras.

Las grabaciones de videovigilancia forman parte de los elementos que pueden servir para reconstruir los movimientos relacionados con el caso.

Julio cerró como el mes más violento del 2026

El caso fue presentado en medio de un incremento reciente de los homicidios. Datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuestos en Impacto Directo indican que julio registró 312 homicidios en Guatemala, con lo que se convirtió en el mes con la cifra más alta en lo que va del 2026. Fueron 40 casos más que en julio del 2025. Sin embargo, el acumulado de enero a julio del 2026 mantiene 121 homicidios menos que durante los primeros siete meses del 2025.

David Casasola, analista del CIEN, explicó que el comportamiento reciente obliga a observar no únicamente el acumulado anual, sino también la evolución de los últimos meses. “Todavía 121 homicidios menos cuando vemos el acumulado de los primeros siete meses del 2026 comparado con el 2025”, señaló. Agregó que, aunque el resultado acumulado continúa por debajo del período anterior, “la tendencia de corto plazo se está reduciendo y eso puede generar una presión peligrosa en los próximos meses”.

David Casasola, analista del CIEN, explica que cinco zonas del municipio de Guatemala concentran el 61% de los homicidios registrados de enero a julio del 2026 y señala que son sectores prioritarios para focalizar acciones. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

El informe expuesto durante el programa señala además que 10 municipios concentran el 42% de los hechos violentos contabilizados, cinco de ellos en el departamento de Guatemala. En el municipio de Guatemala, las zonas 18, 6, 7, 1 y 12 concentran el 61% de los homicidios registrados entre enero y julio. Según la gráfica presentada, la zona 18 acumuló 58 homicidios; la zona 6, 38; la zona 7, 31; la zona 1, 22, y la zona 12, 20.

Casasola sostuvo que esa concentración territorial permite identificar sectores que requieren atención específica. “El 61% de los homicidios ocurridos de enero a julio han ocurrido en cinco zonas, que son las 1, 6, 7, 12 y 18.”, afirmó. Para el analista, estos “representan espacios prioritarios donde se necesita focalizar”. Los datos del CIEN, según se explicó durante el programa, coinciden con información divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el aumento registrado durante julio.

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