“Es una red de personas”: captura de presunto integrante del Barrio 18 abre pesquisa por supuesto uso de taxi pirata para abandonar cuerpos

La captura de un hombre señalado por la Policía Nacional Civil (PNC) como presunto integrante del Barrio 18 abrió una nueva línea de investigación sobre el abandono de cadáveres en distintos sectores del departamento de Guatemala, después de que las autoridades lo vincularan con un caso registrado el 2 de agosto en la zona 21.

El detenido fue identificado por la PNC como Hélder David Mota Abad, de 24 años, quien tenía una orden de captura por el delito de asesinato. La Policía informó que fue localizado en Ciudad Real 1, zona 12 de Villa Nueva, y que las pesquisas buscan determinar su posible participación en otros hechos relacionados con el traslado y abandono de cuerpos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la captura, el uso de taxis no autorizados para prestar apoyo a estructuras criminales y las circunstancias bajo las cuales algunos conductores podrían colaborar con pandilleros, ya sea por amenazas, coacción o por obtener un beneficio económico. El análisis también planteó que el abandono de cuerpos requiere la participación de varias personas y no necesariamente corresponde a una acción aislada.

Cámaras permitieron seguir la ruta del caso de la zona 21

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que la investigación comenzó después del hallazgo de un hombre sin vida en la colonia Cerro Gordo, zona 21, el 2 de agosto.

Según el portavoz, el cuerpo habría sido trasladado en un taxi no autorizado hasta ese sector y posteriormente abandonado. La investigación policial permitió establecer una posible conexión entre ese vehículo y el hombre detenido posteriormente en Ciudad Real 1.

“A través del seguimiento de cámaras de vigilancia del trabajo de investigación de la Policía, ahora se ubica al presunto responsable”, afirmó Aguilar.

Aguilar identificó al capturado como Hélder "N", de 24 años, y señaló que, según la investigación policial, estaría vinculado con la clica Solo para Locos, del Barrio 18.

[Nombre del vocero] brinda detalles sobre las diligencias y los avances de la investigación del caso. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

La PNC sostiene que el detenido tendría dentro de la estructura una función conocida coloquialmente como “paro”, expresión utilizada entre integrantes de pandillas para referirse a personas que prestan determinados servicios o colaboraciones.

El portavoz agregó que esas colaboraciones pueden incluir el traslado de personas con orden de captura, drogas, armas o cuerpos sin vida.

La Policía investiga ahora si esas acciones presuntamente eran efectuadas para que el señalado pudiera ascender dentro de la estructura criminal o si existía otra motivación.

Amenazas y coacción, entre las hipótesis analizadas

Durante Impacto Directo, los analistas plantearon que no todas las personas que prestan servicios a estructuras criminales necesariamente lo hacen bajo las mismas circunstancias.

Una de las posibilidades discutidas fue que algunos conductores de taxis no autorizados puedan ser amenazados o extorsionados para colaborar con pandilleros, particularmente cuando los integrantes de esas estructuras conocen dónde viven ellos o sus familiares.

“Muchas de estas personas se ven extorsionadas o amenazadas de muerte por los terroristas para que colaboren con ellos”, expuso uno de los analistas durante el programa.

El análisis también planteó que una amenaza puede extenderse hacia familiares y convertirse en un mecanismo de presión para obligar a una persona a trasladar objetos, efectuar cobros o movilizar personas.

Durante la transmisión se dieron a conocer detalles del caso, las diligencias efectuadas por las autoridades y los elementos que forman parte de la investigación. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“La amenaza viene completa, que generalmente conocen a la familia o dónde han vivido. Y entonces la persona, con tal de resguardar a sus seres queridos y resguardarse él o ella, pues acceden”, se explicó durante la discusión.

Los participantes también señalaron, sin embargo, que puede haber casos en los cuales una persona acepte realizar estas actividades a cambio de dinero.

Uno de los comentarios formulados en el programa planteó que un servicio ordinario de taxi podría representar ingresos de Q30 o Q50, mientras que una colaboración con integrantes de estructuras criminales podría dejar una cantidad considerablemente mayor.

“Es una red de personas”

Otro de los puntos abordados fue la posible participación de varias personas en los hechos relacionados con el abandono y manipulación de cadáveres.

“Ellos no trabajan solos”, señaló una de las participantes al referirse a los casos en los cuales han sido localizados cuerpos dentro de bolsas, costales, cajas u otros lugares.

La discusión derivó en una de las conclusiones más contundentes expuestas durante el programa: “Es una red de personas que tienen una frialdad emocional”.

La expresión surgió al analizar que diferentes tareas —desde la manipulación de un cuerpo hasta su traslado y abandono— pueden requerir la intervención de más de una persona.

Autoridades procesan el lugar donde fue localizado el cuerpo, como parte de las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

De acuerdo con la información difundida en el programa, durante agosto las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro habían localizado siete cadáveres abandonados, algunos envueltos en sábanas o nailon y otros dentro de costales.

La PNC mantiene abierta la investigación para determinar el grado de participación del detenido en el caso de Cerro Gordo y establecer si existe evidencia que permita relacionarlo con otros hechos similares registrados en el departamento de Guatemala.

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