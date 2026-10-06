Congreso llega a la elección de nuevo Contralor General de Cuentas con dos candidatos favoritos

El Congreso tiene programado para hoy a las 14 horas la plenaria que incluye la elección de Contralor General de Cuentas, negociaciones que se encuentran aparentemente parejas entre los dos candidatos favoritos, uno del oficialismo y otro de la oposición.

Eso según distintas fuentes legislativas que prefieren no ser citadas, pero que confirman que los candidatos Elfego Castañón y Giovanni Castellanos son quienes reúnen la mayor parte de apoyo del pleno.

Ambos son candidatos que salen de la propia Contraloría General de Cuentas (CGC), Castañón es al actual Subcontralor Administrativo y Castellanos el Subcontralor de Calidad del Gasto.

Luis Contreras, presidente del Congreso, declaró ayer que no había acuerdos para la elección, adelantando que también agendaron el nombramiento de Contralor para la sesión del jueves en caso de no tener elección.

Para este nombramiento el pleno de diputados necesita solo 81 votos, por lo que tanto el oficialismo como la oposición se encuentran consiguiendo los acuerdos para que su candidato gane.

Del lado del oficialismo su propuesta es Castañón, hermano de un diputado oficialista, recibió una nota de 65 puntos al ser evaluado por la postuladora, recibió señalamientos por aparentemente nombrar a allegados en puestos de trabajo.

El candidato de la oposición es Castellanos, obtuvo una nota de 81 puntos en la fase de calificación, fue el candidato con más señalamientos por aparentes anomalías al acreditar su titulo de doctor, también tiene dos denuncias activas ante el Ministerio Público (MP).

Aunque ambos son citados por fuentes como favoritos, quien parece tener la ventaja es el candidato del oficialismo. La semana pasada la oposición ya tenía los votos para Castellanos, pero los acuerdos se rompieron tras un pronunciamiento de la embajada de los Estados Unidos que advertía que el nombramiento debe ser alejado de estructuras vinculadas al narcotráfico, lo que invitó a los diputados reflexionar su decisión.