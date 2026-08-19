“No deberían tener ese privilegio”: cuestionan salidas de reos y controles tras desarticular estructura que buscaba dominar Los Jocotes

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“No deberían tener ese privilegio”: cuestionan salidas de reos y controles tras desarticular estructura que buscaba dominar Los Jocotes

Las salidas irregulares de reos y los posibles privilegios dentro de las cárceles ponen en duda los controles de seguridad y abren cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción en el SP.

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La posibilidad de que privados de libertad salgan de una cárcel, reciban privilegios o mantengan actividades prohibidas expone, según los planteamientos hechos durante Impacto Directo, cuestionamientos sobre los controles internos y la eventual participación de personal penitenciario. Uno de los panelistas planteó que estas irregularidades podrían responder a acuerdos ilícitos: “Ya eso es más corrupción, más vendetas de decir: ‘Miren, yo les doy, les voy a pagar tanto, déjenme salir 24 horas, 48 horas, una semana’”.

Las autoridades intervinieron el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa, después de que se conociera la salida irregular de un reo que habría asistido a actividades de la feria de Chiquimula. La operación incluyó una requisa, el decomiso de drogas, teléfonos y otros objetos prohibidos, así como el traslado de 11 privados de libertad a otros centros penitenciarios. Según la información divulgada por las autoridades, una estructura buscaba tomar el control de la cárcel para coordinar hechos delictivos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó este miércoles 19 de agosto la intervención en Los Jocotes y sus antecedentes.

Los panelistas centraron sus cuestionamientos en la seguridad de las cárceles, las salidas irregulares de reclusos, los posibles actos de corrupción interna y la responsabilidad de funcionarios y custodios, a partir de los recientes acontecimientos conocidos en el Sistema Penitenciario (SP).

Cuestionan controles y posibles privilegios dentro de las cárceles

Uno de los principales señalamientos del análisis fue que la condición de un privado de libertad debería impedir que pueda abandonar el establecimiento penitenciario sin una autorización legal.

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Cuando alguien es privado de libertad, como dijo Nidia, debe estar privado de libertad”, afirmó uno de los participantes. Añadió que existe vigilancia permanente y que las autoridades encargadas de la custodia tienen la obligación de garantizar que los internos permanezcan recluidos.

La discusión surgió después de que el Sistema Penitenciario confirmara la salida irregular de Byron Efraín Ruíz Roque, quien permanecía recluido en Los Jocotes y habría asistido a actividades de la feria de Chiquimula acompañado de un guardia.

Las salidas irregulares de reos y los posibles privilegios dentro de las cárceles generan cuestionamientos sobre los controles y la seguridad del sistema penitenciario. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

El Sistema Penitenciario informó el 17 de agosto que presentó denuncias contra quienes pudieron facilitar esa salida y trasladó a Ruíz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, donde permanece aislado mientras continúan las investigaciones.

Para los panelistas, el caso obliga a determinar no solo cómo salió el recluso, sino también si hubo participación de trabajadores o funcionarios encargados de su custodia.

No deberían tener ese privilegio porque ese es un privilegio, la libertad; están privados de libertad”, se afirmó durante el programa.

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Otro de los participantes fue más allá y sostuvo que deben investigarse posibles responsabilidades internas. “Es un hecho notorio la complicidad y hay que decir las cosas como son, del mismo Sistema Penitenciario, del mismo Ministerio de Gobernación, en haber permitido este tipo de circunstancias”, señaló. Esa afirmación corresponde al análisis expresado en el programa y no constituye una conclusión judicial sobre responsabilidades individuales.

Trasladan a 11 reclusos y buscan impedir operaciones criminales

La Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario participaron en el operativo desarrollado en Los Jocotes. Como parte de la intervención, 11 privados de libertad fueron trasladados a otros establecimientos, entre ellos el Cuartel Militar Matamoros y granjas penales.

Según las autoridades, el objetivo de los movimientos fue desarticular una estructura criminal que pretendía asumir el control del centro penitenciario y evitar que desde las instalaciones se coordinaran delitos.

La inspección incluyó la revisión de las celdas y la participación de binomios K-9. El balance divulgado por las instituciones señala el decomiso de seis teléfonos celulares, 210 objetos punzocortantes, presuntas drogas, bebidas alcohólicas y otros artículos prohibidos.

Entre los indicios reportados figuran bolsas de presunta marihuana y cocaína, pastillas de posible metanfetamina, objetos utilizados para el consumo o empaque de drogas y 1,175 cajetillas, además de televisores, bocinas, cables y otros aparatos.

Las autoridades sostienen que los traslados y decomisos buscan reducir la capacidad de los internos para coordinar extorsiones, hechos violentos y otras actividades delictivas desde las cárceles.

Panelistas piden establecer responsabilidades dentro del sistema

El análisis de Impacto Directo también relacionó el caso de Los Jocotes con otros episodios de fugas o irregularidades conocidas en el Sistema Penitenciario, para plantear interrogantes acerca de la responsabilidad de quienes tienen bajo su cargo la vigilancia de los reclusos.

Cuando hay una alerta, una urgencia, una emergencia, los últimos señores son las autoridades”, cuestionó uno de los participantes al considerar que las intervenciones ocurren después de que las fallas de seguridad se hacen públicas.

Fuerzas de seguridad intervienen Los Jocotes, en Zacapa, donde las autoridades reportaron el decomiso de objetos prohibidos y el traslado de privados de libertad. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Los panelistas también señalaron que las investigaciones deberían alcanzar a quienes eventualmente faciliten las salidas o privilegios ilegales dentro de los centros de detención y no concentrarse exclusivamente en los reclusos.

En el caso de Los Jocotes, el Sistema Penitenciario informó que emprendió acciones administrativas y denuncias penales por la salida irregular de Ruíz Roque. La requisa y los traslados efectuados posteriormente fueron presentados por las autoridades como parte de las medidas para recuperar el control del establecimiento y limitar las operaciones de grupos criminales desde prisión.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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