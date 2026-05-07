Video capta instante en que hombre dispara a quemarropa contra una agente de PMT en Salamá

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Salamá, Baja Verapaz, fue atacada a balazos este jueves 7 de mayo en la plazuela La Infiesta, mientras regulaba el tránsito.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cuando la agente se encontraba a un costado de la calle frente a un hombre que estaba entre un picop rojo y un automóvil blanco. En las imágenes se observa que, mientras la agente dirigía el tránsito, el sujeto desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

La agente cae herida sobre la cinta asfáltica ante la mirada de conductores y transeúntes que se encontraban en el sector.

Después del ataque, personas que estaban en el lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron a la emergencia del Hospital de Salamá.

El responsable huyó del lugar. En el video también aparece otro hombre, por lo que las autoridades investigan si tendría relación con el atacante.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el motivo de la agresión.

Comuna exige captura

La Municipalidad de Salamá condenó el ataque armado y exigió a las autoridades la pronta ubicación y captura del responsable.

En un comunicado, la comuna informó que la agente permanece en estado delicado y recibe atención médica en un centro asistencial.

“La violencia jamás será el camino”, expresó la municipalidad, que también manifestó su solidaridad con la agente, su familia y el personal de la PMT.

La comuna señaló que ningún acto de intolerancia o agresión puede justificarse contra quienes trabajan en el ordenamiento vial y la seguridad de peatones y conductores.

Asimismo, pidió a las autoridades desarrollar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y deducir responsabilidades.

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