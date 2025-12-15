Video muestra colisión múltiple en el km 15 de la ruta hacia El Salvador; deja 13 heridos

La madrugada de este lunes 15 de diciembre se registró una múltiple colisión en el kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador, donde 13 personas resultaron heridas y hubo cierre parcial del tramo.

Según un video compartido por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, el accidente involucró a un bus, un tráiler y varios vehículos particulares.

En la grabación se observa el momento en que el tráiler se incorporaba a la carretera, y el bus, al tratar de esquivarlo, invadió los carriles contrarios y colisionó contra otros vehículos.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos Voluntarios de la Estación Central y de las compañías 10 y 69, que brindaron atención prehospitalaria a varias personas lesionadas y trasladaron a 10 heridos a distintos centros asistenciales.

Entre los pacientes se encuentra un menor de 3 años, así como adultos con diversas lesiones trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Uno de los heridos fue llevado al IGSS tras sufrir trauma.

Personas trasladadas al Hospital General San Juan de Dios:

Un menor de 3 años, ingresado en Pediatría.

Brayan Samuel Solares Ramírez, de 25 años.

Josimar Esquivel, de 30.

Floridalma Hernández, de 36.

Nora Judith Pérez, de 51.

Jakelin Andrea Paredes, de 29.

Marta Sosa, de 22.

Tania Cruz, de 18.

Mario García, de 28.

Persona trasladada al IGSS:

Fredy Cifuentes, de 33 años, con trauma.

Por su parte, los Bomberos Municipales informaron que evaluaron a tres personas más con golpes leves y crisis nerviosa en el lugar del incidente.

En total, se reportan 13 personas heridas: 10 atendidas por Bomberos Voluntarios y 3 por Bomberos Municipales.

Los vehículos involucrados en el accidente ya fueron quitados de la vía, informó la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula.

