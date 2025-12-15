Video muestra colisión múltiple en el km 15 de la ruta hacia El Salvador; deja 13 heridos

Sucesos

Video muestra colisión múltiple en el km 15 de la ruta hacia El Salvador; deja 13 heridos

Cámara capta múltiple colisión en el kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador.

y

|

time-clock

ACCIDENTE KM 15.5 A EL SALVADOR

Una colisión múltiple se registró en el km 15 de la carretera a El Salvador. (Foto Prensa Libre: compartida por la PMT de Santa Catarina Pinula)

La madrugada de este lunes 15 de diciembre se registró una múltiple colisión en el kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador, donde 13 personas resultaron heridas y hubo cierre parcial del tramo.

Según un video compartido por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, el accidente involucró a un bus, un tráiler y varios vehículos particulares.

En la grabación se observa el momento en que el tráiler se incorporaba a la carretera, y el bus, al tratar de esquivarlo, invadió los carriles contrarios y colisionó contra otros vehículos.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos Voluntarios de la Estación Central y de las compañías 10 y 69, que brindaron atención prehospitalaria a varias personas lesionadas y trasladaron a 10 heridos a distintos centros asistenciales.

EN ESTE MOMENTO

exportaciones Manufactura vestuario y textiles Banguat

Exportaciones podrían crecer más en el 2026 y Banguat ajusta al alza proyecciones de crecimiento económico

Right
Balas y casquillos percutados hallados en calles y viviendas entre Patzité y Chirijox, en el conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán.

Tres presidentes después y años de estados de excepción y prevención: el conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán sigue activo

Right

Entre los pacientes se encuentra un menor de 3 años, así como adultos con diversas lesiones trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Uno de los heridos fue llevado al IGSS tras sufrir trauma.

Personas trasladadas al Hospital General San Juan de Dios:

  • Un menor de 3 años, ingresado en Pediatría.
  • Brayan Samuel Solares Ramírez, de 25 años.
  • Josimar Esquivel, de 30.
  • Floridalma Hernández, de 36.
  • Nora Judith Pérez, de 51.
  • Jakelin Andrea Paredes, de 29.
  • Marta Sosa, de 22.
  • Tania Cruz, de 18.
  • Mario García, de 28.

Persona trasladada al IGSS:

  • Fredy Cifuentes, de 33 años, con trauma.

Por su parte, los Bomberos Municipales informaron que evaluaron a tres personas más con golpes leves y crisis nerviosa en el lugar del incidente.

En total, se reportan 13 personas heridas: 10 atendidas por Bomberos Voluntarios y 3 por Bomberos Municipales.

Los vehículos involucrados en el accidente ya fueron quitados de la vía, informó la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Carretera a El Salvador Graban accidente Ruta a El Salvador Santa Catarina Pinula 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS