Videos: Así trabajan bomberos para controlar incendio en inmueble en la ruta a El Salvador

Los Bomberos Municipales y Voluntarios informan que desde la madrugada de este martes 12 de mayo se registra un incendio de grandes proporciones en un complejo de bodegas en el kilómetro 16.5 de la ruta a El Salvador, donde se almacenaba mercadería de origen chino.

Los socorristas movilizan varias unidades contra incendios para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia bodegas cercanas.

En el lugar trabajan unidades de combate de incendios y personal especializado, bajo la coordinación del comando operativo, que continúa efectuando labores para sofocar el incendio en su totalidad.

No se han reportado personas heridas; sin embargo, los daños materiales podrían ser considerables.

Las causas del incendio aún no han sido establecidas y serán investigadas cuando finalicen las labores de control.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores que transitan por el sector, debido a la presencia de unidades de emergencia y posible congestión vehicular.

#Guatemala En seguimiento al incendio registrado en el kilómetro 16.5 carretera a El Salvador; se reporta que personal de @BVoluntariosGT, @bomberosmuni, @ASONBOMDGT y @PmtSanta han controlado a un 70% y liquidado a un 40% el siniestro.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/dO6ctIHLES — CONRED (@ConredGuatemala) May 12, 2026

Se avanza con el control del fuego, enfriamiento de temperatura y retiro de escombros del incendio declarado en una bodega de productos diversos, ubicada en el kilómetro 16.5 carretera hacía el Salvador. Bomberos Voluntarios ya con 3 horas 30 minutos de trabajo continuó. pic.twitter.com/fxvlOYrb4g — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 12, 2026

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