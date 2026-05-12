Videos: Así trabajan bomberos para controlar incendio en inmueble en la ruta a El Salvador

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Videos: Así trabajan bomberos para controlar incendio en inmueble en la ruta a El Salvador

Los bomberos trabajan para controlar un incendio de grandes proporciones en un complejo de bodegas, en el kilómetro 16 de la ruta a El Salvador.

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Los Bomberos Municipales y Voluntarios informan que desde la madrugada de este martes 12 de mayo se registra un incendio de grandes proporciones en un complejo de bodegas en el kilómetro 16.5 de la ruta a El Salvador, donde se almacenaba mercadería de origen chino.

Los socorristas movilizan varias unidades contra incendios para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia bodegas cercanas.

En el lugar trabajan unidades de combate de incendios y personal especializado, bajo la coordinación del comando operativo, que continúa efectuando labores para sofocar el incendio en su totalidad.

No se han reportado personas heridas; sin embargo, los daños materiales podrían ser considerables.

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Las causas del incendio aún no han sido establecidas y serán investigadas cuando finalicen las labores de control.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores que transitan por el sector, debido a la presencia de unidades de emergencia y posible congestión vehicular.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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