Videos captan momento en que una cohetería estalla y causa alarma entre vecinos de San Raymundo

Una explosión en una cohetería de San Raymundo provocó pánico y dejó daños materiales. Videos captaron a vecinos huyendo entre humo y estallidos.

Bomberos Voluntarios intentan controlar el incendio, mientras continúa la detonación de productos pirotécnicos. (Foto Prensa Libre: CVB)

Vecinos de San Raymundo vivieron momentos de angustia este jueves 15 de enero, cuando una fuerte explosión en una cohetería provocó un incendio que afectó una ferretería y estuvo a punto de alcanzar viviendas cercanas. Videos del hecho se difundieron rápidamente en redes sociales.

El incidente ocurrió en el sector de Río Frío, San Raymundo, donde, según testigos, una serie de detonaciones sacudió la tranquilidad del área. Las imágenes captadas por vecinos muestran a personas corriendo en medio del humo, mientras se escuchan estallidos incesantes de material pirotécnico.

Los videos se viralizaron en redes sociales, y permiten una columna de humo que se elevó por varios metros. En otros fragmentos se aprecia cómo algunas personas tratan de alejarse del lugar, mientras otras intentan ayudar a controlar la situación.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, detalló que el incendio consumió una bodega de productos pirotécnicos y una ferretería adyacente. “Se utilizaron 4,250 galones de agua para sofocar el fuego, que amenazaba con propagarse a otras viviendas”, indicó.

Pese a la magnitud del siniestro, los cuerpos de socorro confirmaron que no hubo personas heridas ni fallecidas.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

