Violencia en Guatemala: qué se sabe de los ataques armados que dejaron dos muertos y dos heridos en San Pedro Ayampuc, Villa Nueva y Zacapa

Los Bomberos Voluntarios informaron a la medianoche del 10 de agosto sobre un ataque armado en la calle principal del cantón El Centro, en San Pedro Ayampuc, Guatemala, donde un hombre murió y otro resultó herido.

Los paramédicos trasladaron al herido de bala, quien no fue identificado, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La víctima mortal fue identificada como Eliu Salala, de 23 años. La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército resguardaron la escena en espera de los fiscales del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La PNC informó que dos menores fueron sorprendidos después de que se escucharon detonaciones de arma de fuego. Ambos fueron remitidos a un juzgado especializado para resolver su situación legal.

La Policía agregó que los menores intentaron darse a la fuga en una motocicleta y que se les decomisó un arma de fuego calibre nueve milímetros, con reporte de robo desde el 5 de agosto.

En la zona 2 de Villa Nueva, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un ataque armado en una tienda.

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONA FALLECIDA 🚑🚨



Zona 2 de San José Villa Nueva, se reporta un incidente armado en el interior de una tienda de consumo diario.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Bárcena a bordo de las unidades AD-116 y AD-35 informan que al llegar al lugar… pic.twitter.com/soPjtq0epV — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 11, 2026

Los paramédicos confirmaron la muerte de un hombre con múltiples heridas de bala.

Los Bomberos Municipales atendieron una emergencia en la calzada Raúl Aguilar Batres y 6a. calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, donde desconocidos dispararon contra un vehículo.

Los socorristas auxiliaron a la conductora y a su acompañante, un menor, quienes resultaron ilesos. El menor recibió atención prehospitalaria por una crisis nerviosa.

Hecho de violencia.



📍 Ubicación: Calzada Aguilar Batres y 6.ª calle, zona 12, hacia el norte.



✅ Situación: Una conductora fue víctima de un intento de asalto. No se reportan personas heridas; fue atendida por unidades de emergencia debido a una crisis nerviosa.



El automóvil… pic.twitter.com/8VQXMaZGIN — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 11, 2026

Los Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo auxiliaron a un hombre herido de bala que llegó a la estación en un mototaxi. Los socorristas lo trasladaron al Hospital Regional de Zacapa, donde recibió atención médica urgente.

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