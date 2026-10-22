Violencia en la zona 6: ataque a balazos contra un picop deja un fallecido

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves 22 de octubre dos hombres murieron en ataques armados registrados en las zonas 6 y 18 de la capital.

Uno de los ataques ocurrió en la 18 avenida A y 7a. calle de la zona 6, donde técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre que se encontraba dentro de un picop.

La víctima fue atacada a balazos por causas que aún se desconocen, mientras se encontraba en el vehículo.

El picop quedó con varias perforaciones de bala, mientras las autoridades resguardan la escena del ataque armado.

La Policía Municipal de Tránsito recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y atender las indicaciones de las autoridades debido a las diligencias que se desarrollan tras el ataque.

Hombre muere baleado en la zona 18

Por otra parte, los Bomberos Voluntarios reportaron que otro hombre murió por heridas de bala en el sector Altos de Sinaí, zona 18.

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El ataque armado ocurrió sobre un puente, donde también fueron localizadas dos motocicletas, según una imagen compartida por los socorristas.

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