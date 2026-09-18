Violencia en Mixco: ataques con arma de fuego y machete dejan dos muertos y cinco heridos

Este 18 de septiembre fueron reportados por socorristas varios hechos de violencia en Mixco.

Se trata de un ataque armado en un negocio y una agresión con machete, en la colonia San Francisco I, zona 6.

Según información publicada por los Bomberos Municipales de Mixco en su cuenta de X, el primer hecho ocurrió en la 6a. avenida y 29 calle, donde un hombre y una mujer fueron localizados en un establecimiento dedicado a la venta de agua purificada.

De acuerdo con los socorristas, ambas personas presentaban heridas provocadas por arma de fuego.

Los socorristas de Mixco acudieron al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, al evaluar a las dos víctimas determinaron que ya no presentaban signos vitales. Además, no detallaron las edades ni las identidades de las víctimas.

Posteriormente, los Bomberos Municipales de Mixco reportaron otro hecho, también en su cuenta de X, ocurrido en la misma zona, en la 6a. avenida y 25 calle. Según el reporte, un hombre de 29 años habría atacado con un machete a varias personas.

Los afectados fueron hombres de 20, 27, y 43 años, así como una mujer de 38. Los Bomberos Municipales de Mixco, con apoyo de los Bomberos Municipales, trasladaron a cinco personas para que recibieran atención médica, incluido el presunto agresor, de acuerdo con la información divulgada por el cuerpo de socorro en su cuenta de X.

Hasta el momento, los reportes de los Bomberos Municipales de Mixco y Bomberos Municipales no amplían información sobre el origen de ambos hechos ni indican que exista alguna relación entre ellos, pese a que ocurrieron a pocas cuadras de distancia.

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