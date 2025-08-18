Voraz incendio deja destrucción en la colonia Los Ángeles, zona 6 capitalina

Al menos 15 viviendas resultaron afectadas por un incendio de gran magnitud en la zona 6 de la capital, donde por lo menos 15 personas resultaron con golpes y quemaduras, informaron cuerpos de socorro.

El siniestro se registró en la 23 avenida y 2ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6, según indicó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Gómez explicó que las llamas arrasan varias viviendas, por lo que socorristas combaten el fuego desde cuatro frentes para evitar que se propague y dañe más inmuebles.

Añadió que para controlar el fuego fue necesario movilizar varias unidades contraincendios y camiones cisterna, aunque la tarea ha sido complicada debido a la topografía del lugar.

Los Bomberos Municipales también movilizaron varias unidades al lugar y los elementos también luchan contra las llamas, que amenazan con afectar otros sectores.

Hasta ahora no se reportan víctimas y aún se espera que se cuantifiquen los daños.

