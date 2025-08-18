Voraz incendio deja destrucción en la colonia Los Ángeles, zona 6 capitalina

Sucesos

Voraz incendio deja destrucción en la colonia Los Ángeles, zona 6 capitalina

Un incendio de gran magnitud consume al menos 15 viviendas en la colonia Los Ángeles, zona 6 de la capital, sin que hasta ahora se reporten víctimas.

|

Al menos 15 viviendas resultaron afectadas por un incendio de gran magnitud en la zona 6 de la capital, donde por lo menos 15 personas resultaron con golpes y quemaduras, informaron cuerpos de socorro.

El siniestro se registró en la 23 avenida y 2ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6, según indicó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Gómez explicó que las llamas arrasan varias viviendas, por lo que socorristas combaten el fuego desde cuatro frentes para evitar que se propague y dañe más inmuebles.

Añadió que para controlar el fuego fue necesario movilizar varias unidades contraincendios y camiones cisterna, aunque la tarea ha sido complicada debido a la topografía del lugar.

Los Bomberos Municipales también movilizaron varias unidades al lugar y los elementos también luchan contra las llamas, que amenazan con afectar otros sectores.

Hasta ahora no se reportan víctimas y aún se espera que se cuantifiquen los daños.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.


ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Bomberos Municipales Bomberos Voluntarios Incendio en zona 6 Incendios en la capital 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre