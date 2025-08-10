Terremoto de 6.1 sacude el noroeste de Turquía y deja edificios derrumbados

Terremoto de 6.1 sacude el noroeste de Turquía y deja edificios derrumbados

Socorristas temen encontrar a víctimas mortales bajo los escombros.

Uno de los edificios colapsados tras fuerte sismo. (Foto: @KL_Videos/X)

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos 10 edificios colapsados.

"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

El ministro del Interior tuco, Ali Yerlikaya, declaró a la emisora CNNTürk que los equipos de rescate están intentando contactar con dos víctimas sepultadas.

Hasta el momento cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

El sismo se produjo a las 19.53 hora local (16.53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El temblor se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro), Esmirna, Bursa y Kocaeli, y en solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, informó la Agencia de Protección Civil.

"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.

"Estamos monitoreando la evolución del estado de cosas de forma continua", añadió.

El canal de noticias NTV dijo que en muchas ciudades la gente salió a las calles en pánico.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, dijo que no se habían registrado problemas en esa urbe, la mayor de Turquía, aunque se estaban aún realizando "pruebas de detección".

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7.5 que causó la muerte de 19 mil personas y dejó heridas a otras 50 mil.

