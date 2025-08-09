Gobierno de México niega permiso a fuerzas militares de Estados Unidos para operar en su territorio contra cárteles

Gobierno de México niega permiso a fuerzas militares de Estados Unidos para operar en su territorio contra cárteles

El gobierno de México rechazó la presencia de fuerzas militares de EE. UU. en su territorio, reafirmando su compromiso con la soberanía y la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

(FILES) (COMBO) This combination of file pictures created on January 14, 2025 shows then former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (L) after speaking during an election night event at the West Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, on November 6, 2024; and Mexico's President Claudia Sheinbaum during an event to mark her first 100 days in office at the Zocalo Square, Mexico City, Mexico on January 12, 2025. Mexico said on August 8, 2025 that it "would not accept" the deployment of US military forces on its soil to combat drug cartels, after the US embassy in Mexico released a statement saying both countries would use "every tool at our disposal to protect our peoples" from drug trafficking groups. (Photo by Jim WATSON and Rodrigo Oropeza / AFP)

Donald Trump y Claudia Sheinbaum en eventos separados. México rechazó el 8 de agosto de 2025 el despliegue de fuerzas estadounidenses para combatir cárteles. EE. UU. propuso acción conjunta contra el narcotráfico. (Foto, Prensa Libre: AFP, foto de archivo)

El gobierno de México rechazó categóricamente la posibilidad de permitir la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio para combatir a los cárteles del narcotráfico. 

Esta postura surge tras la revelación de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden secreta que autoriza el uso de la fuerza militar contra organizaciones criminales en América Latina. 

Este anuncio ha generado un nuevo capítulo en la cooperación bilateral y la defensa de la soberanía nacional mexicana.

México rechaza la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio 

El gobierno de México afirmó este viernes que no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio para combatir a los cárteles del narcotráfico, en respuesta a recientes declaraciones y reportes sobre posibles acciones militares conjuntas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que la cooperación con Washington en materia de seguridad se realiza con un respeto irrestricto a la soberanía de ambos países.“México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”, enfatizó la cancillería mexicana. 

Respuesta de Estados Unidos y colaboración bilateral 

Tras la publicación del diario The New York Times sobre la orden secreta firmada por el presidente Donald Trump para emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, la embajada estadounidense en México aseguró que ambos gobiernos usarán “todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos”, trabajando “de forma colaborativa, como dos aliados soberanos”. 

El embajador Ronald Johnson destacó que el objetivo es construir un frente conjunto para “desmantelar las redes de los cárteles” y garantizar que solo los delincuentes teman por su futuro. 

Además, la SRE señaló que la cooperación se basa en “confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana y respeto a la integridad territorial”.

Negativa de la presidencia mexicana y contexto sobre la lucha contra el narcotráfico 

Durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó una invasión militar estadounidense en México, asegurando que “Estados Unidos no va a venir a México con los militares” y que la colaboración se mantiene dentro del respeto a la soberanía. 

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una lucha agresiva contra el tráfico de fentanilo, designando como terroristas a seis grandes cárteles mexicanos.

Sin embargo, México ha rechazado la intervención militar directa y apuesta por una cooperación coordinada que atienda las causas estructurales de la violencia y el narcotráfico. 

