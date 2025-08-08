Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska para mediar en la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin , el 15 de agosto en Alaska, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania , que dijo incluirá un intercambio de territorios.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero del 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Tras más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

La muy esperada reunión tendrá lugar el viernes 15 de agosto del 2025 en Alaska, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

En vez de celebrarse en terreno neutral, la reunión será en este vasto y agreste estado del extremo noroeste del continente americano, cercano a Rusia.

De hecho, este territorio fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

El Kremlin calificó esta decisión de bastante lógica y afirmó haber invitado a Trump a Rusia para la próxima reunión.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, limitan entre sí. (…) Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering”, dijo el asesor de la presidencia rusa Yuri Ushakov.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será el primer encuentro en persona entre ambos desde junio del 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021), y la primera vez que Putin pise suelo estadounidense desde el 2015, cuando gobernaba el demócrata Barack Obama.

El encuentro se realizará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido reiteradamente tener voz y voto en el asunto.

Intercambio de territorios

Preguntado sobre si Ucrania tendría que hacer concesiones, Trump respondió que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos” en el caso de un futuro acuerdo. No dio detalles.

“Hablamos de un territorio donde los combates llevan más de tres años y medio (…) es complicado, no es nada fácil, pero vamos a recuperar parte de él”, dijo.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea —anexionada en el 2014—, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que pide la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania solicita también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto el fuego de 30 días, que Moscú rechaza.

En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin.

Putin habló por teléfono este viernes con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Estas llamadas se producen el día que expiró el ultimátum dado a Moscú la semana pasada por Trump, quien ha amenazado con imponer impuestos a los países que comercien con Rusia, como India y China.

El último ciclo de negociaciones directas entre los dos beligerantes, en Estambul en julio, se saldó solo con un canje de prisioneros y de restos mortales de soldados.

Mientras tanto, el ejército ruso prosigue sus bombardeos en Ucrania y los ataques en el frente, donde sus soldados son más numerosos y están mejor equipados.