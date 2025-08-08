Nicolás Maduro supera a varios de los más buscados por EE. UU. tras el aumento de su recompensa

El pasado 7 de agosto el Gobierno de Donald Trump aumentó la recompensa de US$25 a US$50 millones por cualquier información que pudiera conducir a la captura del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las autoridades estadounidenses acusan al mandatario venezolano de ser el líder de una organización criminal llamada "Los Soles", además de "violar leyes antinarcóticos de EE. UU.".

Con este aumento en la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario, Nicolás Maduro ha superado a otros personajes que figuran en la lista de los más buscados en EE. UU. respecto a la cantidad de dinero que el país ha ofrecido por su detención según el portal Rewards for Justice.

Por ejemplo, el medio Infobae, señala que la recompensa por Nicolás Maduro es siete veces más grande que la ofrecida en su momento por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En ese momento, el líder del cartel de Medellín tenía bajo su cabeza una recompensa de casi US$6.9 millones.

Maduro ha desplazado a otras figuras del narcotráfico como El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el cual E. UU. ofrecía la cantidad de US$15 millones.

También ha sobrepasado a Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo" Guzmán y que, según el medio Infobae, EE. UU. ofrecía US$10 millones por información que llevara a su captura.

Nicolás Maduro and his cronies think they’re untouchable. They’re wrong. We’re increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million. https://t.co/mEomEgWLcT pic.twitter.com/ltq1cdMUji — US Dept of State INL (@StateINL) August 8, 2025

Otro de los hombres más buscados que ha superado Maduro por su recompensa es Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda y por quien se ofrecía US$25 millones.

