Nicolás Maduro supera a varios de los más buscados por EE. UU. tras el aumento de su recompensa

Internacional

Nicolás Maduro supera a varios de los más buscados por EE. UU. tras el aumento de su recompensa

Tras aumentar la recompensa a US$50 millones, Maduro ha superado a varios de los narcotraficantes y terroristas más buscados por EE. UU.

|

Nicolás Maduro

Fotografía cedida por Prensa del Palacio de Miraflores de Nicolás Maduro en un acto de gobierno en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 7 de agosto el Gobierno de Donald Trump aumentó la recompensa de US$25 a US$50 millones por cualquier información que pudiera conducir a la captura del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las autoridades estadounidenses acusan al mandatario venezolano de ser el líder de una organización criminal llamada "Los Soles", además de "violar leyes antinarcóticos de EE. UU.".

Con este aumento en la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario, Nicolás Maduro ha superado a otros personajes que figuran en la lista de los más buscados en EE. UU. respecto a la cantidad de dinero que el país ha ofrecido por su detención según el portal Rewards for Justice.

Por ejemplo, el medio Infobae, señala que la recompensa por Nicolás Maduro es siete veces más grande que la ofrecida en su momento por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

EN ESTE MOMENTO

Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América de 2025

Estados Unidos reaviva ley que pondría en riesgo miles de empleos en Call Centers en Guatemala

emprendedor en su negocio de carpintería

Inseguridad y extorsiones frenan el emprendimiento en Guatemala, según el GEM 2024-2025

En ese momento, el líder del cartel de Medellín tenía bajo su cabeza una recompensa de casi US$6.9 millones.

Maduro ha desplazado a otras figuras del narcotráfico como El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el cual E. UU. ofrecía la cantidad de US$15 millones.

También ha sobrepasado a Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo" Guzmán y que, según el medio Infobae, EE. UU. ofrecía US$10 millones por información que llevara a su captura.

Otro de los hombres más buscados que ha superado Maduro por su recompensa es Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda y por quien se ofrecía US$25 millones.

Lea también: Qué nos dice el canje de presos entre EE.UU. y Venezuela sobre la relación de Trump y Maduro

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Gobierno de Donald Trump Narcotráfico Nicolás Maduro Recompensa Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre