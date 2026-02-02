Universidad Mariano Gálvez recrea terremoto de 1976 para fortalecer la conciencia sísmica en Guatemala

Como parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del terremoto de 1976, estudiantes y visitantes de la Universidad Mariano Gálvez (UMG) experimentaron este lunes 2 de febrero la simulación de un movimiento telúrico de magnitud 7.5, gracias a una mesa vibradora instalada en el campus central.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales de gran magnitud, y poner en evidencia los avances técnicos que se han alcanzado desde aquel desastre que dejó 23,000 muertos y más de 75,000 heridos o damnificados en el territorio nacional.

Kevin Chung, analista del grupo de Sismología de la UMG, explicó que el objetivo de esta actividad es que las personas “experimenten cómo se sintió un terremoto de esa magnitud y comprendan la importancia de estar preparados ante futuros desastres naturales”.

El experto recordó que gran parte de los daños registrados en 1976 se debieron a construcciones de adobe que colapsaron ante la fuerza del sismo. “En zonas como Chimaltenango y el área central de Guatemala predominaban edificaciones precarias. A raíz de aquel evento, se fortalecieron las normas de construcción”, añadió.

Actualmente, algunas edificaciones en el país, incluidas sedes de la Universidad Mariano Gálvez en Antigua Guatemala y Jocotenango ya cuentan con aisladores sísmicos.

“La universidad se prepara no solo en infraestructura, sino también en la formación de los estudiantes”, subrayó Chung.

La simulación forma parte de una serie de actividades que se desarrollan en distintas instituciones educativas y científicas del país para recordar el impacto del terremoto del 1976 y promover una cultura de prevención.

