Viceministerio del Deporte prevé dejar sin ejecutar más de Q114 millones al cierre de 2026

El Viceministerio del Deporte y la Recreación proyecta cerrar el año 2026 con un máximo del 75 % de ejecución presupuestaria, lo que dejará sin ejecutar entre Q114 millones y Q115 millones de un presupuesto total de Q460 millones.

El viceministro Carlos Amézquita, quien asumió el cargo el 16 de octubre, explicó durante una citación, que los fondos no ejecutados corresponden al renglón 300 de infraestructura y que el ritmo del gasto no depende únicamente de la institución, sino del avance físico de las constructoras.

"Estamos con la expectativa de llegar alrededor de un 75% de ejecución este año que sería el mejor de los tres (años anteriores)... es la expectativa", indicó Amézquita.

La Comisión de Deportes del Congreso ha señalado que la entidad es una de las de menor desempeño en el gasto público durante los últimos años.

El funcionario aseveró que su administración ha tomado una postura de firmeza al exigir el cumplimiento de los contratos, destacando que denegaron una solicitud de ampliación de 200 días a una empresa en mora, aunque confía en que este año registrarán la tasa de ejecución más alta del presente periodo de gobierno.

Por su parte, los diputados de la comisión recriminan la baja ejecución frente a las deficiencias que existen en los siete centros deportivos estatales. Entre los hallazgos más críticos se confirmó la ausencia total de cámaras de videovigilancia en los parques, existiendo únicamente un evento activo de compra por Q80 mil destinado exclusivamente al almacén de implementos del parque Erick Barrondo, mientras que el plan integral para el resto de las instalaciones aún continúa en fase de estudio.

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A eso se suman la falta de agua en el parque Erick Barrondo, el cual requiere hasta 75 pipas semanales para abastecerse, y los problemas de infraestructura en el parque de la Paz de Cobán, donde el teatro se inunda por las lluvias.

Los diputados, algunos también integrantes de la Comisión de Finanzas, calificaron como contradictorio que las dependencias soliciten incrementos en sus techos financieros cuando mostraron una escasa capacidad de gasto.

La Comisión de Deportes programó una nueva citación para el 9 de noviembre a las 9.00 horas, para que se presente el detalle físico y financiero de las obras, el plan de cierre fiscal para 2026 y la proyección para 2027.

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