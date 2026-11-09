¿324 mil hectáreas en riesgo? Por qué Donald Trump podrá construir un muro fronterizo en Texas

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¿324 mil hectáreas en riesgo? Por qué Donald Trump podrá construir un muro fronterizo en Texas

La Corte Suprema de EE. UU. autorizó a Donald Trump continuar con la construcción de un muro fronterizo en el oeste de Texas, donde está el parque Big Bend.

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Supremo de EEUU permite al Gobierno continuar la construcción del muro fronterizo en Texas

Fotografía cedida por el Centro para la Diversidad Biológica que muestra el río Grande fluyendo a través del Parque Nacional Big Bend en el condado de Brewster en Texas (EE.UU.). (Foto Prensa Libre: EFE)

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podrá continuar con la construcción de un muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara la reanudación de las obras.

Además de la construcción del muro, el Gobierno de Trump también busca instalar equipos de vigilancia cerca de la frontera con México.

Según El País, las obras fueron suspendidas el mes pasado por orden de un juez federal.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló, en una resolución de cinco páginas, que la decisión del juez federal de bloquear la construcción limita los intereses del Gobierno en «materia de seguridad e integridad migratoria».

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«El interés del Gobierno prevalece sobre cualquier perjuicio estético, recreativo o ambiental alegado por las partes demandadas», señala la resolución de la Corte, según El País.

Desde abril, grupos ambientalistas y residentes de la zona han expresado su rechazo a la construcción del muro fronterizo mediante una demanda judicial.

En ella, explicaron que el Parque Nacional Big Bend cuenta con aproximadamente 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México.

Estas áreas albergan tanto especies amenazadas como yacimientos arqueológicos.

El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó la decisión de la Corte Suprema.

«El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos», afirmó Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado.

Lea también: ¿Cambiará la política migratoria? Trump admite que las deportaciones fueron demasiado duras

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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