¿324 mil hectáreas en riesgo? Por qué Donald Trump podrá construir un muro fronterizo en Texas

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podrá continuar con la construcción de un muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara la reanudación de las obras.

Además de la construcción del muro, el Gobierno de Trump también busca instalar equipos de vigilancia cerca de la frontera con México.

Según El País, las obras fueron suspendidas el mes pasado por orden de un juez federal.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló, en una resolución de cinco páginas, que la decisión del juez federal de bloquear la construcción limita los intereses del Gobierno en «materia de seguridad e integridad migratoria».

«El interés del Gobierno prevalece sobre cualquier perjuicio estético, recreativo o ambiental alegado por las partes demandadas», señala la resolución de la Corte, según El País.

Desde abril, grupos ambientalistas y residentes de la zona han expresado su rechazo a la construcción del muro fronterizo mediante una demanda judicial.

Breaking News: The Supreme Court allowed the Trump administration to continue construction of a wall along the southern border in Texas, including within Big Bend National Park. https://t.co/L8NK5DpIfJ — The New York Times (@nytimes) November 9, 2026

En ella, explicaron que el Parque Nacional Big Bend cuenta con aproximadamente 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México.

Estas áreas albergan tanto especies amenazadas como yacimientos arqueológicos.

El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó la decisión de la Corte Suprema.

BIG BEND BORDER WALL: The Supreme Court has cleared the Trump administration to resume border wall construction in Big Bend, Texas. Backed by $46B in funding, crews are building 12 miles of barriers per week amid ongoing policy debate. pic.twitter.com/6SCIBZEZnv — Special Report (@SpecialReport) November 9, 2026

«El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos», afirmó Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado.

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