60 años de Lady Di: su inspiradora vida y trágica muerte

Este 1 de julio del 2021 Lady Di cumpliría 60 años de vida. (Foto Prensa Libre: archivo).

La princesa, famosa no solo por su obra benéfica, sino también por su dramática trayectoria de vida y trágica muerte, es recordada este día por millones de seguidores en el mundo.

Durante su corta, pero brillante vida, Lady Di, también conocida como “reina de corazones”, se convirtió en una de las integrantes de la realeza más queridas e influyentes del mundo y ayudó a miles de personas necesitadas.

Es recordada por el mundo por mucho más que una princesa y a casi 24 años después de su fallecimiento en un accidente de tráfico en París, Francia, su figura está más vigente que nunca y aún representa para muchos un “ícono inmortal”.

Su carisma, simpatía, empatía y naturalidad la llevaron a destacar en una institución rígida y protocolaria como la Casa Real Inglesa, lo cual le valió también ser reconocida como la “princesa del pueblo”.

Nació para brillar

Diana Spencer nació en 1961, en el seno de una familia acomodada ligada a los Windsor, la Casa Real del Reino Unido. La reina Isabel II fue la madrina de su hermano y, durante su infancia, Diana jugaba con los hermanos pequeños del príncipe Carlos, quien sería más tarde su esposo.

En 1981 Carlos le propuso matrimonio. Luego, unos 750 millones de personas siguieron en todo el mundo a la bella Diana que entró en la St. Paul’s Cathedral de Londres con un vestido blanco icónico de volantes y lazos, una cola de siete metros y medio y con apenas 20 años recién cumplidos, se convirtió en la princesa de Gales.

La historia de amor fue, desafortunadamente, desastrosa para Diana y luego de 15 años se divorció y puso fin a su relación con la realeza. En 1982 nació su primer hijo,William, y en 1984, el segundo, Harry. La imagen pública de Diana se fortalecía cada día, su elegancia, sencillez y simpatía hacían de ella un personaje querido por el público. Su matrimonio, sin embargo, languidecía en la intimidad, según varios escándalos que saldrían a la luz luego de su separación de Carlos.

Tras su divorcio, Diana continuó con el trabajo humanitario que había iniciado años antes. Dedicaba su tiempo y esfuerzo a diferentes causas relacionadas con personas sin hogar, con discapacidad o con problemas de sida.

Camila Parker

Algo que marcó la vida de la princesa fue el triángulo amoroso en el que Camila Parker, actual esposa del príncipe Carlos, tuvo protagonismo. En 1992, Andrew Morton publicó la biografía autorizada Diana: Her True Story, lo cual fue un escándalo porque porque nunca antes alguien de la familia real había hablado de su intimidad, y también porque confirmaba, en primera persona, las desgracias de su matrimonio.

En las grabaciones de Morton, que forman parte del documental Diana: In her own words (2017), se puede escuchar a la propia Lady Di contar que sus sospechas de que su marido y Camilla Parker todavía eran amantes comenzaron antes del casamiento y que hasta quiso cancelarlo, pero sus hermanas la convencieron de que siguiera adelante.

En 1989, la princesa enfrentó a Parker en una fiesta. En las grabaciones, relata: “Le dije, yo sé lo que pasa entre vos y Carlos, y solo quiero que sepas eso. Me dijo: ‘Tenés todo lo que siempre quisiste. Todos los hombres del mundo están enamorados de vos y tenés dos hijos divinos, ¿qué más querés?’ Y yo le dije: Lo que quiero es a mi marido”.

“Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, dijo Diana en una entrevista con Martin Bashir en la BBC, en 1995. Una entrevista que, según ha revelado la cadena recientemente, el periodista consiguió usando métodos engañosos.

Conmovió al mundo

El 31 de agosto de 1997, ocurrió una de las tragedias mediáticas más recordadas por la prensa rosa del mundo: Diana iba en un carro con su nueva pareja, Dodi Al-Fayed, y sufrieron un accidente de tránsito en el interior del puente Alma de París. Aunque Lady Di no murió al instante, su pequeña herida en una vena de uno de sus pulmones se la llevó horas después.

Una muerte que ha estado rodeada siempre de misterio. La versión oficial señala al conductor como culpable pues estaba en “estado de ebriedad” y no logró controlar el vehículo mientras eran perseguidos por los paparazis, quienes también tendrían responsabilidad.

Su muerte conmovió al mundo y suscitó una serie de versiones no comprobadas sobre las razones: desde una muerte fingida hasta un plan premeditado contra Diana que incrimina a la corona británica.

Al final, murió la persona, pero permanece el mito: este 1 de julio del 2021 William y Harry, sus hijos, inauguraron una estatua en su honor en el Sunken Garden del Palacio de Kensington, la residencia real donde vivió Lady Di.

