Este 28 de julio, la campaña presidencial en EE. UU. entra en sus últimos cien días, marcada por el intento de asesinato de Donald Trump, la sorpresiva retirada de Joe Biden de la contienda y la posibilidad de que Kamala Harris se convierta en la primera mujer presidenta del país.

Después de semanas de luchas internas y dudas sobre la candidatura de Biden, la unidad de los demócratas en torno a la vicepresidenta Kamala Harris ha transformado una carrera que hasta ahora había estado dominada por Trump.

El pobre rendimiento de Biden en el debate del 27 de junio acabó de convencer a los dirigentes demócratas que hasta entonces lo respaldaban de que era necesario cambiar de candidato.

Acosado por las preocupaciones del electorado sobre su edad y sus capacidades físicas y mentales, Biden, de 81 años, enfrentaba una considerable desventaja frente a Trump.

De hecho, el 21 de julio, el presidente en funciones se retiró de la contienda por la reelección y propuso a Kamala Harris como la nueva representante demócrata.

La irrupción de Harris cambió en cierta manera el panorama. El vacío dejado por el abandono de Biden fue rápidamente llenado por la primera vicepresidenta negra y de origen sudasiático de Estados Unidos.

Si bien las campañas electorales estadounidenses suelen durar casi dos años, esta de 2024 acaba de tener un nuevo inicio, lo que la convierte de hecho en la más corta de la historia moderna de Estados Unidos.

La convención partidaria, a mediados de julio, fue una gran demostración de fuerza y de unidad en torno a Trump, que poco antes había milagrosamente escapado a un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania.

El sábado 27 y ante una multitud de simpatizantes reunidos en un estadio de hockey en Minnesota el republicano afirmó que "en noviembre, el pueblo estadounidense va a rechazar el extremismo loco y progresista de Kamala Harris de una manera abrumadora".

"En poco tiempo, la 'luna de miel' de Harris terminará y los votantes se centrarán una vez más en su papel como socia y copiloto de Biden", escribió en un memorando Tony Fabrizio, experto en encuestas de Trump.

El estratega oficialista James Carville dijo por su lado a MSNBC que los demócratas deberían dejar de celebrar y prepararse para la tormenta que se avecina.

El 23 de julio, apenas dos días después de haber sido propuesta para representar al oficialismo en la contienda electoral, Harris protagonizó el mayor acto público de la campaña demócrata.

En los últimos días, logró además recaudar US$200 millones, en su mayoría de donantes nuevos, según comunicó su equipo de campaña este domingo.

"Somos los outsiders [forasteros] (...), eso es cierto, pero esta es una campaña impulsada por la gente", dijo el sábado la nueva candidata demócrata durante un acto de recaudación de fondos en Massachusetts.

In this election, we face a choice between two visions for our nation: One focused on the future and the other on the past.



We are fighting for the future—and when we fight, we win.



Join the fight: https://t.co/XyIiKmltOx