Colas atípicas desde San Lucas y Mixco obligan a la PMT a replantear el carril reversible de la Roosevelt

El comportamiento del tránsito este lunes 2 de febrero encendió la alerta de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, que evalúa modificar el horario del carril reversible en la calzada Roosevelt, ante una congestión que no coincide con lo habitual a inicio de mes.

De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, el incremento vehicular se registró desde San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez y Mixco hacia la ciudad de Guatemala, donde la acumulación de vehículos superó los puntos tradicionalmente identificados.

Mientras que, en condiciones normales, la fila se concentra alrededor del kilómetro 25 de la ruta Interamericana, durante la jornada reciente la congestión se extendió hasta el kilómetro 32.

Este comportamiento llevó a las autoridades a revisar la planificación operativa de los carriles reversibles, particularmente el que conecta la calzada Roosevelt con la calle Montúfar, una medida que en años anteriores no había sido necesaria para esta etapa del año.

“Durante esta jornada el ingreso con mayor demanda fue el sector de San Lucas hacia el área de Mixco y posteriormente a la ciudad de Guatemala, tanto así que estamos evaluando poder hacer un cambio en el horario del carril reversible de la Roosevelt a la calle Montúfar. En años anteriores han sido otras rutas, pero en esta jornada este movimiento que se dio hoy sí es significativo", explicó el portavoz.

Tránsito aún no refleja el 100% de la carga

La PMT explicó que el flujo vehicular observado este lunes y el previsto para mañana martes, no representa todavía el tránsito completo esperado, debido a que algunos centros educativos y laborales optaron temporalmente por home office o clases virtuales, influenciados por la temporada de frío.

No obstante, la movilidad comenzó a incrementarse desde primeras horas del día, impulsada por las actividades en universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad de San Carlos, Mariano Gálvez, Francisco Marroquín, Universidad del Valle, Universidad Galileo y la Universidad Panamericana, especialmente en el área del bulevar de Acatán.

Carril reversible está instalado de Guatemala para Mixco en calzada Roosevelt y ruta Interamericana. pic.twitter.com/x8oelIviva — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 3, 2026

Según las proyecciones de la PMT, el tránsito aumentará de forma más marcada a partir del miércoles, con mayor presión jueves y viernes, cuando se espera que la circulación se acerque al 100% del comportamiento anual, al menos hasta la segunda quincena de febrero.

Ante este escenario, las autoridades no descartan ajustes en los horarios de los carriles reversibles, como parte de las medidas para mitigar la congestión en los principales accesos a la capital.

Recomendaciones a los automovilistas

La PMT pidió a los conductores:

Mantenerse atentos a los anuncios oficiales sobre cambios en la operación vial

Planificar sus traslados con mayor anticipación

Considerar rutas alternas y horarios escalonados durante las horas pico

Montejo llamó a la corresponsabilidad vial y pidió a los padres reducir al mínimo el tiempo de descenso de los estudiantes.

Recordó que pequeñas demoras en zonas escolares pueden multiplicar el congestionamiento en horas pico.

Lea también: Los tres fenómenos atmosféricos que han hecho que el frío sea intenso e histórico en Guatemala y qué tiene que ver EE. UU.