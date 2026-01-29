Tránsito en la capital: así ha impactado el regreso a clases en enero y lo que se espera para febrero

Enero marcó el inicio del retorno a la normalidad vial en la capital. Con el regreso a clases, el tránsito vehicular comenzó a incrementarse de forma sostenida, un comportamiento que las autoridades consideran clave para anticipar cómo será la circulación en las próximas semanas.

Según Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), actualmente la capital ya opera con alrededor del 80% del flujo vehicular previsto para el 2026, una cifra que refleja el impacto directo del calendario escolar en la movilidad.

“Movilidad y tránsito van de la mano con el sistema educativo. En esta etapa vamos sobre el 80% del tránsito del 2026”, explicó Montejo.

Para hacer frente a este escenario, la PMT reactivó a unos 850 agentes, luego de concluir los descansos otorgados tras la carga laboral de diciembre, y reforzó la operación en calles y avenidas con unas tres mil unidades de señalización, destinadas a ordenar la circulación ante el aumento de viajes.

“Aproximadamente 850 agentes ya estamos de servicio y vamos a sumar alrededor de tres mil unidades de señalización para implementar acciones operativas en la vía pública”, detalló el portavoz.

El comportamiento del tránsito durante enero ha servido como una forma de medición vial.

Esto, explicó Montejo, ha sido posible gracias a que el Ministerio de Educación segmentó el ingreso de los estudiantes, lo que permitió que el aumento de vehículos se diera de forma paulatina y medible.

“Hemos ido de manera gradual en el aumento de los viajes dentro de la capital, de una forma muy atinada”, afirmó. Sin embargo, el panorama cambiará en las próximas semanas.

Febrero marcará el punto más alto de movilidad

Con el ingreso de los estudiantes del nivel medio, la PMT prevé que el tránsito alcance cerca del 90% del flujo total, lo que equivale a alrededor de un millón 250 mil vehículos circulando diariamente.

“Cuando ingresen los estudiantes del nivel medio podríamos llegar más o menos a un 90% del tránsito”, señaló Montejo.

El pico de circulación se espera para finales de febrero, cuando se integren plenamente el sector privado, el área pública y las universidades. En ese momento, el parque vehicular podría llegar a un millón 300 mil vehículos, es decir, unos 50 mil más que los que ya circulan actualmente.

“Esos otros 50 mil vehículos se sumarían a finales de febrero, cuando ya tengamos a todos los sectores incorporados al tránsito”, puntualizó.

Cuál ha sido el impacto en enero

Durante este periodo, la PMT ha identificado corredores con mayor carga vehicular:

Ruta al Pacífico hacia la calzada Aguilar Batres

Ruta Interamericana desde Mixco hacia la calzada Roosevelt

Ruta al Atlántico hacia la calzada Martí

Además de sectores de la zona 10 y zona 15, por el tránsito proveniente del oriente.

En cuanto a incidentes, se ha observado un incremento de accidentes, colisiones y vehículos averiados principalmente en la ruta al Atlántico y en la ruta al Pacífico.

En contraste, en tramos como la ruta Interamericana, calzada Roosevelt, calzada San Juan y carretera a El Salvador, el fenómeno predominante ha sido el aumento en la cantidad de vehículos, asociado al crecimiento poblacional y al desarrollo de nuevas áreas residenciales.

Tráiler con desperfectos mecánicos el carril central del km 18 CA-9 al sur. Conduzca con precaución.#TransitoVN pic.twitter.com/R1HJON2DKc — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 29, 2026

“Estamos hablando de más cantidades de vehículos, lo que tiene que ver con el aumento poblacional en esos sectores”, explicó el portavoz.

Ante este escenario, la PMT advierte que no existe un horario ideal único para salir, por lo que recomienda a los conductores monitorear rutas, tiempos y alternativas, conforme el tránsito continúe ajustándose durante febrero.

“No hay un tiempo prudencial determinado para salir; será cuestión de ir verificando qué ruta conviene más”, concluyó Montejo.

