PMT reporta saturación total del tránsito en Villa Nueva en horario matutino

Villa Nueva operó la totalidad de su parque vehicular estimado para inicios de año durante la hora pico matutina, informó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio.

La congestión afectó tanto a vehículos particulares como al transporte pesado, principalmente entre las 4:00 y las 9:00 horas, coincidiendo con el regreso a clases de estudiantes de distintos niveles, tanto públicos como privados, y la circulación de trabajadores.

“Este lunes se tuvo el 100% de la carga vehicular, y se sumó el inicio del ciclo escolar en establecimientos públicos, lo que incrementó considerablemente la circulación”, explicó Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva.

Agregó que observar cómo se comportó el tránsito hoy, lunes 2 de febrero, permitirá a los conductores reacomodar sus horarios de salida, evitar congestiones y procurar un traslado más ágil hacia sus destinos.

“La hora pico en Villa Nueva prácticamente se extiende de las 4.00 a las 9.00 horas. A partir de ese momento ya se libera el transporte pesado; sin embargo, el flujo de ingreso a la ciudad mantiene presión hasta alrededor de las 11.00 horas”, detalló Santos.

continúa alta carga vehicular en el km. 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva supervisa el sector. pic.twitter.com/sEogozNBeq — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 2, 2026

Zonas más afectadas

Según la PMT, los puntos con mayor congestión fueron:

Ruta al Pacífico (CA-9) , con dirección a Aguilar Batres

Sector del Trébol

Puente de la Prosperidad y salida hacia el Mezquital

“Identificamos que la mayor concentración de vehículos se mantiene en la CA-9, hacia Aguilar Batres y el sector del Trébol, especialmente con transporte escolar y transporte pesado que circula por la jurisdicción de Villa Nueva”, añadió Santos.

Inicio de clases en distintos centros educativos públicos en el municipio de Villa Nueva #PMTvillaNueva agentes apoyan brindando seguridad vial. pic.twitter.com/Ff8FgRrV09 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 2, 2026

Durante la jornada se registraron incidentes menores, incluidos tres vehículos de transporte pesado averiados en la subida de Villa Lobos y un motociclista herido en la quinta calle y cuarta avenida de la zona 1.

“Uno de los buses quedó encunetado al momento de ser remolcado por una grúa, lo que afectó temporalmente el flujo vehicular”, explicó la vocera.

Medidas de la PMT

Para mitigar la congestión, la PMT implementó:

Carriles reversibles en puntos estratégicos

Supervisión constante de agentes para dirigir el tránsito

Coordinación para agilizar el traslado de escolares hacia sus centros educativos, evitando detenciones prolongadas en zonas críticas

Apoyamos centros educativos en jornada nocturna. Respete las indicaciones de nuestros agentes.#TransitoVN pic.twitter.com/Y1lWBcle93 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 3, 2026

Recomendaciones

La PMT exhortó a los automovilistas a:

Seguir las indicaciones de los agentes y anuncios sobre cambios en carriles reversibles.

Agilizar el descenso de escolares y la circulación de vehículos particulares.

Considerar rutas alternas y horarios escalonados durante las horas de mayor tránsito.

Según la entidad, este comportamiento refleja la alta demanda típica de los primeros días de febrero en el caso de Villa Nueva, y se espera que la movilidad se normalice gradualmente mientras se mantienen las medidas de control.

“En los días de pago y con el tránsito escolar completo, podemos observar un incremento adicional, por lo que recomendamos máxima precaución y planificación”, concluyó Santos.

