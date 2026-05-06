Hombre acepta haber conspirado para lavar millones de dólares y recibe cuatro años de prisión

Un hombre identificado por el Ministerio Público (MP) como Elkar G. fue condenado a cuatro años de prisión tras aceptar cargos por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos, informó este miércoles 6 de mayo la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Además de la pena de cárcel, el condenado deberá pagar Q4 mil al Hospicio San José y Q4 mil a la Asociación Patitas Arriba, en concepto de reparación digna.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, Elkar G. efectuó operaciones financieras sin justificación económica o legal mientras fungía como representante legal de Grupo Diseño y Arte S. A.

La fiscalía estableció que la entidad recibió créditos millonarios provenientes de depósitos en efectivo, cheques de terceros y operaciones fraccionadas. También detectó múltiples transferencias internacionales en dólares estadounidenses sin documentación que respaldara actividades comerciales, importaciones o exportaciones.

Las pesquisas determinaron un patrón de uso de cuentas bancarias para ingresar, movilizar y ocultar fondos mediante depósitos fraccionados, participación de terceros y transferencias al extranjero.

El Ministerio Público indicó que existía una distribución de funciones para ejecutar actos de colocación y estratificación de dinero.

Asimismo, la investigación reveló que la empresa no registraba actividad económica real ante la Superintendencia de Administración Tributaria, carecía de registro patronal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y no contaba con una sede física operativa.

⚖️ Condenado por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero



La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión dicte sentencia condenatoria a Elkar G. por el delito de… pic.twitter.com/k4BTB14nFw — MP de Guatemala (@MPguatemala) May 6, 2026

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