Internacional
Arrestan a menor en Nueva York por ataque con machete y gas pimienta en un autobús
La Policía detuvo a un adolescente de 15 años por agredir a un joven en Queens, durante un incidente que quedó grabado en video.
Imagen de referencia. Policía de Nueva York arresta el 22 de septiembre a adolescente que atacó a otro con gas pimienta y un machete, en Queens. (Foto Prensa Libre: AFP).
La Policía de Nueva York arrestó a un adolescente de 15 años vinculado con un ataque a un autobús en Queens con un machete y gas pimienta. El menor fue detenido el lunes 22 de septiembre y enfrenta cargos de agresión y posesión ilegal de un arma. Su identidad no fue revelada por ser menor de edad.
La Policía de Nueva York confirmó, vía Yahoo News, que aún buscan a otro adolescente involucrado en el hecho. En un video se observa a los jóvenes perseguir a un adolescente de 16 años que intentaba abordar el autobús. Uno de los sospechosos sostenía el machete y la lata de gas pimienta.
Según Yahoo News, el incidente ocurrió la tarde del 12 de septiembre en Atlantic Avenue y Lefferts Boulevard, en Queens. La pelea escaló al punto de que el conductor del vehículo tuvo que bajarse e intervenir.
Los atacantes llevaban el rostro cubierto con mascarillas negras. Una joven se rió después de rociar gas pimienta a otro menor que sostenía un cuchillo. El motivo de la pelea aún se desconoce, pero la investigación continúa.
Richmond Hill / South Richmond Hill in Queens on Friday, September 12th at 3 p.m., at the Q24 stop on Atlantic Ave. and Lefferts Blvd.— Crime In NYC (@Crime_In_NYC) September 21, 2025
As described by the OP:
We got on the bus and suddenly a young man entered through the back door of the bus trying to hide from another young… pic.twitter.com/tYITXtTbX3