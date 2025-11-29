Airbus repara miles de A320, pero cerca de 100 siguen en tierra por falla de software

El fabricante aeronáutico Airbus actuó con rapidez entre el viernes y el sábado para corregir una falla en el software de control de navegación de miles de aviones A320.

Sin embargo, para este sábado 29 de noviembre, Airbus aún reporta que cerca de un centenar seguirá inmovilizado por más tiempo. La intervención urgente se dio tras la alerta global emitida por la compañía, que instó a detener los vuelos de más de 6 mil aeronaves por riesgos operativos.

Aunque la empresa no ofreció cifras oficiales, el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, aseguró en declaraciones a BFMTV que la situación está bajo control.

Por su parte, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, pidió disculpas públicas a aerolíneas y pasajeros afectados, destacando que la seguridad aérea es la prioridad absoluta de la compañía.

Incidente expone vulnerabilidad del A320 ante radiación solar intensa

El problema salió a la luz tras un incidente ocurrido en octubre con un avión de JetBlue que cubría la ruta Cancún Newark, cuando una intensa radiación solar habría corrompido datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo.

Esta alteración provocó un descenso brusco e inesperado de la aeronave, dejando varios pasajeros heridos. Los heridos recibieron atención médica y el avión fue retirado momentáneamente de la flota.

De acuerdo con análisis posteriores, la radiación solar intensa puede modificar información crítica del sistema, lo que obliga ahora a intervenir de manera urgente en los equipos afectados.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a EFE que la aeronave tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, tras perder temporalmente el control de los mandos.

Este episodio permitió identificar el origen del fallo que ahora mantiene a Airbus trabajando aceleradamente en la actualización del software para toda la familia A320.

La falla generó preocupación internacional debido a que el AirBus A320 es el avión comercial más vendido del mundo, con más de 12 mil unidades entregadas desde 1988.

Impacto en aerolíneas y operaciones internacionales

El ministro Tabarot explicó que, aunque la mayoría de los aviones ya recibió la actualización, alrededor de un centenar necesitará una intervención más prolongada.

Según la última información disponible, el fallo ya fue corregido en más de 5 mil unidades.

El anuncio tuvo repercusiones inmediatas en aerolíneas de todo el mundo. En Colombia, Avianca reportó afectaciones “significativas”, ya que la actualización impacta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

En México, Volaris y Viva Aerobús anticiparon retrasos y ajustes operativos mientras completan las revisiones.

En Estados Unidos, la situación coincidió con el feriado de Acción de Gracias, aunque aerolíneas como United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines reportaron impactos limitados.

En Europa, Air France canceló 35 vuelos el viernes, mientras Lufthansa y EasyJet indicaron que no prevén mayores afectaciones tras completar las correcciones.

En India, el Ministerio de Aviación registró 68 aviones pendientes de intervención, equivalentes al 20% de su flota afectada. Según la consultora Cirium, en el mundo operan unos 9,400 aviones de la familia A320, que incluye los modelos A318, A319 y A321.