Video: Usuarios graban el momento en que las alarmas antiaéreas suenan por toda la capital de Ucrania luego de los ataques del ejército ruso

Muchos usuarios en redes sociales han compartido varios videos donde se puede observar helicópteros rondando varias áreas de Ucrania, Bombas que se detonan a la lejanía y disparos que se llegan a escuchar a los alrededores.

La capital de Ucrania, Kiev, ha decidido activar las alarmas, indicando a los ciudadanos de que busquen un refugio ante un posible ataque aéreo.

Ahora, 7 am, sirenas de emergencia en Kiev pic.twitter.com/dQhMS1KTVS — Elisabetta Piqué (@bettapique) February 24, 2022

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj — Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022

Muchos ucranianos, tratando de resguardarse ante el peligro, han decidido retirarse de Ucrania por el lado oeste, lado contrario a donde inició la invasión.

Los metrajes muestran varias zonas de la capital de Ucrania, algunas vacías y otras llenas de gente, mientras las alarmas suenan de manera constante.

More air sirens just now – and terrified pedestrians run for cover in a #Kyiv church. pic.twitter.com/dPe5C9SoIf — Andy Lines (@andylines) February 24, 2022

Espacio aéreo

El ministerio de Infraestructura de Ucrania declaró que se cerrará el espacio aéreo por todo el país, esto por el “alto riesgo de seguridad de la aviación” ante los constantes bombardeos.

Rusia también cerró el espacio aéreo, concretamente en las zonas cercanas al este de Ucrania. Esto ha provocado que ningún vuelo comercial cruce sobre el cielo ucraniano.

La cuenta de Twitter Flightradar24 muestra una imagen en donde se aprecia el espacio aéreo de Ucrania completamente despejado, comparándolo con la actividad aérea que presentaba el 17 de febrero.