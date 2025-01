Alcalde de Newark asegura que las redadas “aterrorizaron ilegalmente” a Nueva Jersey

Durante la noche del pasado jueves 23 de enero, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una redada migratoria en una distribuidora de mariscos ubicada en la ciuad de Newark, Nueva Jersey, donde detuvieron a varios trabajadores indocumentados y a un veterano militar estadounidense.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, condenó la acción y reveló que los agentes migratorios ingresaron al establecimiento "sin una orden de cateo", además de que también utilizaron vehículos particulares, sin identificación oficial, para realizar esta operación: "Vivimos algo muy inusual, los carros deben estar señalizados", agregó el funcionario.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas defendió las acciones de sus agentes, asegurando que, durante esas operaciones de campo, los elementos pueden encontrarse con ciudadanos estadounidenses y deben solicitar identificación para verificar identidades, "tal y como sucedió en esta operación específica de Newark".

A su vez, los propietarios de la distribuidora de mariscos se encontraban impactados por la situación: "Ellos estaban en shock, sorprendidos porque no sabían como reaccionar. Era claro que no conocían sus derechos", detalló Rafael, uno de los dueños del establecimiento que reveló que "siete agentes participaron en la redada".

De acuerdo con el alcalde de Newark, Ras Baraka, la ciudad fue "aterrorizada ilegalmente" por los agentes federales que allanaron un negocio local y detuvieron a varios residentes indocumentados sin presentar una orden judicial; aunque también enfatizó en el caso del veterno militar estadounidense que estuvo cerca de ser detenido.

"Uno de los detenidos era un veterano del ejército de Estados Unidos, quien sufrió la indignidad de que se le cuestionara la legitimidad de su documentación como militar", agregó Ras Baraka, quien también indicó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se negó a hacer más comentarios sobre esta investigación, por estar activa.

Lea más: “Me preparé y sabía que me amenazarían”, la obispa asegura que no se disculpará con Trump

Estos arrestos se producen tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tomando en cuenta que el republicano ha decidido tomar medidas drásticas contra la inmigración irregular y su principal objetivo es llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de la nación americana.

La administración del magnate amenazó con procesar a los funcionarios estatales y locales que se resistan a la ofensiva contra la inmigración indocumentada; sin embargo, el alcalde de Newark mencionó que planea realizar una conferencia de prensa para compartir más detalles sobre "cómo protegerá los derechos civiles en su ciudad".

“Este acto atroz viola claramente la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho de las personas a estar seguras, con sus papeles y efectos, contra registros e incautaciones que no son razonables’”, agregó el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien se encuentra temeroso por el futuro de sus residentes.

Los dueños de la distribuidora de mariscos están aterrados por la situación, ya que consideran que las redadas podrían afectar a los negocios de la ciudad: "Llevábamos 25 años aquí y nunca había pasado algo similar. Esto no ayuda a nadie, obviamente menos a nosostros, pero tampoco a los otros emprendimientos", agregó el propietario.

The mayor of Newark, NJ says ICE agents temporarily detained a veteran during a “raid” of a local fish market Thursday.



I spoke with the business owner who says it’s the market’s first visit from ICE in 26 years. https://t.co/x7Yofg7Q1W@CBSNewYork pic.twitter.com/i18coA6sv0