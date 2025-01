“Me preparé y sabía que me amenazarían”: La obispa asegura que no se disculpará con Trump

Durante la noche del pasado martes 21 de enero, la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de Washington D.C, la obispa Mariann Edgar Budde, decidió hacerle un llamado de compasión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se encontraba presente en la Catedral ubicada en la capital estadounidense.

"Hay gays, lesbianas y transexuales, así como también familias demócratas, republicanas e independientes, que actualmente temen por sus vidas. Sin olvidar por supuesto a los inmigrantes que recogen las cosechas, que trabajan en granjas y que participan en los turnos de los hospitales", agregó Budde, quien le pidió misericordia al mandatario.

Posteriormente, tras el servicio religioso, el magnate republicano regresó a la Casa Blanca y expresó su opinión sobre el polémico discurso: "No fue muy emocionante, no me pareció bueno y creo que pudo ser mejor. La llamada obispa es una izquierdista radical que claramente nos odia y tuvo un tono desagradable, poco inteligente".

Sin embargo, de acuerdo con la obispa, ella escribió específicamente ese sermón desde antes que el mandatario firmara las órdenes ejecutivas durante el primer día de su presidencia, las cuales afectan directamente a diversas minorías, como los inmigrantes en Estados Unidos y la comunidad LGBTQ+, quienes se encuentran temorosos.

Amenazas y apoyo tras el sermón

"He recibido amenazas de gente que claramente está enojada, pero también recibí mucho apoyo, por lo que no pienso que sea necesario pedir disculpas porque simplemente le hice una súplica al presidente", comentó la obispa Mariann Edgar Budde, refiriéndose a los comentarios de Donald Trump, quien le exigió una disculpa.

De acuerdo con la diocesana que ha estado al frente de la Catedral Nacional de Washington D.C desde el 2011, ella comenzó a escribir ese sermón en específico desde el jueves 7 de noviembre del 2024, tras la victoria del republicano en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en donde venció a la demócrata Kamala Harris.

"Fue un proceso muy difícil, yo estaba nerviosa y sabía que no quería improvisar. Me costó mucho escribirlo, pero al ofrecer este discurso, yo ya estaba segura que esas eran las palabras adecuadas", agregó Budde, quien también reveló que "muchos republicanos" le reclamaron por no haberle suplicado a Donald Trump en privado.

"Yo sabía que el sermón no le iba a gustar a todos, pero el objetivo era que las personas en el poder tomaran un momento para recapacitar, ya que así, quizás, podrían cambiar su opinión sobre algunas temáticas", añadió la obispa, quien se ha caracterizado por ayudar a los refugiados que se encuentran por el territorio estadounidense.

Desde el 2015, tras convertirse en la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde ha sido una figura que constantemente critica a su gobierno, principalmente a la Guardia Nacional, al punto de llegar a describir a la fuerza de reserva como "un grupo que no sigue las enseñanzas de Jesús".

"La unidad requiere honestidad, humildad y reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. No debemos menospreciar a nadie, mucho menos burlarnos. Espero que Dios nos garantice la fuerza y el coraje para honrar a cada persona, ya que solo así podremos caminar tranquilamente entre nosotros", comentó la obispa.