Alerta en el volcán Etna: fuerte erupción provoca pánico y obliga a turistas a evacuar la zona italiana

Este lunes 2 de junio, el volcán Etna, el más grande y activo del continente europeo, entró en una nueva fase eruptiva y generó potentes erupciones acompañadas de una columna de humo, por lo que fragmentos sólidos de material volcánico expulsados durante la erupción volcánica descendieron por su ladera sureste.

El volcán Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia, sorprendió a decenas de turistas que visitaban la estructura geológica y todos los presentes tuvieron que salir huyendo de la escena debido a las explosiones de material piroclástico, unos fragmentos pueden variar en tamaño, desde cenizas finas hasta bloques grandes y bombas volcánicas.

A pesar de ser uno de los fenómenos de la naturaleza más peligrosos, las autoridades de Italia han asegurado que la nueva fase eruptiva del volcán Etna "no representa ningún peligro para la población de la isla de Sicilia", ya que la actividad volcánica presuntamente se mantendrá contenida dentro del Valle León, a 2 mil metros de altitud.

Asimismo, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Italia (INGV) anunció públicamente a través de un comunicado que estará monitoreando de manera constante al volcán Etna mediante el uso de cámaras térmicas, las cuales logran detectar la presencia de "flujos piroclásticos, coladas de lava y emisiones de gases" a nivel del suelo.

Mt Etna is erupting again.



To put this into perspective, Mt Etna emits roughly 35M tonnes of C0² annually. Or about the same as what all of New Zealand does.



But sure, let's cripple ourselves financially so we can virtue signal on the world stage right kiwis...



Well done, us! pic.twitter.com/uSMqTg6HEw