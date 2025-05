Alvin, la primera tormenta de la temporada: fecha, trayectoria y estados que podría afectar

El hemisferio occidental podría tener su primera tormenta tropical del 2025 en los próximos días, frente a la costa suroeste de México, aproximadamente dos semanas después del comienzo de la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico oriental, según las observaciones del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro de Predicción Tropical del Servicio Meteorológico estadounidense, el encargado de monitorear y predecir el comportamiento de depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes, “una región al sur de México en el Pacífico oriental tiene una alta probabilidad de desarrollo tropical en los próximos días”.

“Una amplia zona de baja presión que está produciendo chubascos y tormentas se está organizando mejor, y las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecen que pronto se convierta en depresión tropical. Si el área de interés se convierte en tormenta, se llamará tormenta tropical Alvin”, agregó el Servicio Meteorológico de EE. UU.

Por el momento, la Tormenta Tropical Alvin no representa una amenaza para el territorio de Estados Unidos, debido a que la perturbación se encuentra a cientos de millas al sur de la costa del Pacífico y los pronósticos estadounidenses sugieren que, si se llega a formar una depresión o tormenta tropical, podría girar lentamente hacia el noroeste.

Como se mencionó anteriormente, la tormenta tropical Alvin no representa una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, podría provocar fuertes oleajes y corrientes a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, por lo que también existe la posibilidad de que la depresión arrastre algunas lluvias localmente intensas hacia el centro de México.

“Si bien muchas tormentas tropicales y huracanes del Pacífico oriental se mueven hacia el noroeste y eventualmente desaparecen en mar abierto, algunos pueden llegar a impactar tierra, como vimos en 2023 con el huracán Hilary y con el huracán Otis de categoría 5 en Acapulco, México”, advirtió el meteorólogo estadounidense Chris Dolce.

La Comisión Nacional del Agua, responsable de administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México, anunció públicamente que la Tormenta Tropical Alvin podría llegar a las costas del país el próximo miércoles 28 de mayo, afectando principalmente al estado mexicano de Guerrero, ubicado en la costa del océano Pacífico.

A pesar de que no se prevé que la tormenta tropical Alvin se convierta en un huracán de categoría 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson (una clasificación internacional de los huracanes), las autoridades mexicanas le solicitaron a la población de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán que estén atentas a todos los comunicados oficiales.

Para la temporada de huracanes del 2025, la cual comenzó el pasado viernes 16 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo público de México encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo que prevalece o afecta al territorio de ese país, pronostica más de 20 tormentas en el océano Pacífico.

Según el titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, entre mayo y junio se esperan: de ocho a nueve tormentas tropicales, de cuatro a cinco huracanes de categoría 1 o 2, y de cuatro a seis huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5) en esta región. Ante esta situación, los estados mexicanos más afectados podrían ser Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Invest 90E has officially formed in the EPac and it is very likely on it's way to becoming our first tropical storm of the season, Alvin. NHC gives it a 70 percent chance of forming in the next 48 hours. Luckily, it will not be a threat to Mexico. pic.twitter.com/o0CEhihlt7