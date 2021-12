“Andaba muerto de miedo”: las confesiones de Vicente Fernández de no poder caminar en un concierto de despedida

Durante la entrevista con Castañeda, el cantante abrió su corazón y se sinceró, entre otras cosas de sus “achaques” de salud. En uno de los episodios de la conversación el charro refiere que durante los últimos conciertos de su gira de despedida sentía miedo por su salud.

“…Pues mira, cuando la despedida, yo en el hotel andaba muerto de miedo, dije no voy a poder caminar, pero cuando oí el aplauso, la adrenalina me hace… ni se me notó, hasta corrí en el escenario, donde no podía ni caminar ni dos pasos porque me iba”.

Entre otros detalles también confesó como el sobrepeso, por causa de permanecer mucho tiempo en cama, le afectó en su estado de ánimo pero le ayudó caminar kilómetro y medio todos los días. En la grabación se observa a un Vicente Fernández con 20 kilos menos y relajado en la entrevista con su exnuera.

VIDEO: En el minuto 6.30 Chente confiesa haber sentido miedo por su salud en los últimos conciertos que dio para despedirse de su público.

Emblemático

El último concierto que Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre, dio en el Estado Azteca fue el 16 de abril del 2016.

En artista presentó su espectáculo Un azteca en el Azteca, que incluyó alrededor de 60 canciones y por lo que es considerado el más largo dentro su trayectoria profesional (la presentación duró cuatro horas y se extendió a la madrugada del día 17).

Durante sus últimas presentaciones su estado de salud estaba deteriorado pero él sostuvo que la adrenalina de su público lo motivaba a seguir.