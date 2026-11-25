Para el mundo, era el papa poco convencional, un líder carismático con un humor sutil que desafiaba la tradición y predicaba la inclusión. Pero en los rincones más oscuros de su mente, lejos de la mirada pública, el papa Francisco estaba atormentado por la muerte, el diablo y su propio poder.

La publicación este martes de un nuevo libro que contiene pasajes del diario personal del papa dibuja el retrato de un hombre devoto aquejado por una profunda agitación interior, incluida una crisis existencial en la que Francisco creyó que tal vez sería mejor que Dios le quitara la vida "para que yo no siga causando daño".

El primer papa latinoamericano tuvo visiones de encuentros con el diablo al menos tres veces, tan intensas que este se le reveló con sus "ojos seductores" y "ojos de fuego". Más adelante, durante su pontificado, al deteriorarse su salud, Francisco entró en un período de dos años de profunda oscuridad emocional, consumido por el "aislamiento y la mundanalidad" y lo que describió como "ataques" de "las fuerzas del mal". "Anoche vi la entrada al infierno", escribió Francisco en el 2018, según el nuevo libro, en el que las anotaciones del diario son seleccionadas y contextualizadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, un alto funcionario del Vaticano y confidente de Francisco desde hace mucho tiempo.

"Anoche vi la entrada al infierno".

Escribió Francisco en el 2018, según el nuevo libro, en el que las anotaciones del diario son seleccionadas y contextualizadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, un alto funcionario del Vaticano y confidente de Francisco desde hace mucho tiempo.

"La seducción pagana en su máxima expresión", escribió Francisco. "Me asomé un poco y me aterrorizó. Era antes de dormirme. Tomé el rosario como arma… No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia, pero esta vez la intensidad fue voraz".

En su última anotación, en el 2024, relató sus agotadoras batallas con el diablo, suplicando a "la Virgen que me proteja y me ayude".

La lucha de Francisco contra sus demonios internos y sobrenaturales es la mayor revelación de "El diario privado del papa Francisco", que se basa en un diario que el pontífice llevó desde 1992 hasta el 2024, el año anterior a su muerte.

El libro, que se publica en cinco idiomas y 94 países, presenta a un papa aquejado por una agitación interior mayor de lo que quienes lo rodeaban llegaron a comprender.

"Había compartido conmigo muchas reflexiones privadas sobre sus posturas pastorales, políticas o teológicas —sin ocultar nada—, pero sobre su espiritualidad y su vida interior no había dicho nada", afirmó Fernández, prefecto del poderoso Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en una entrevista exclusiva.

Describió el diario de Francisco como un texto que contiene "experiencias sorprendentes, preocupaciones que nunca expresó, temores, momentos de agotamiento, cosas de las que nunca habló".

Un diario secreto

El "diario" en el que se basa el libro es una agenda encuadernada en negro de 1992, año en que Francisco comenzó sus anotaciones. De 8.7 por 5.9 pulgadas, el diario figuraba entre los objetos más personales que Francisco pidió que le enviaran desde Buenos Aires a la Ciudad del Vaticano tras su ascenso al trono de san Pedro en marzo del 2013. Como no esperaba asumir el cargo, no había viajado preparado. Contiene 86 páginas de anotaciones anteriores a su pontificado, así como 55 páginas escritas durante su etapa como papa.

Varias personas que trabajaban estrechamente con Francisco sabían que llevaba ese cuaderno, dijo Fernández. Pero suponían que solo contenía "asuntos prácticos".

Eso comenzaría a cambiar cuando Fernández acudió a la Casa Santa Marta —la residencia situada detrás de una gasolinera en la Ciudad del Vaticano, donde Francisco, un jesuita austero, había elegido vivir— mientras el papa estaba enfermo en el 2025. Había ido a discutir un protocolo en caso de que Francisco "perdiera irreversiblemente la conciencia".

"En un momento dado, decidió que ya no quería hablar de eso y, en cambio, me mostró su diario y otros libros que apreciaba", dijo Fernández a The Washington Post. "Mencionó que parte de ese material podría publicarse en el futuro, siempre que pudiera hacer algún bien a las personas; 'edificar' fue la palabra exacta que utilizó".

Tras la muerte de Francisco, Fernández informó al nuevo papa, León XIV, de la existencia del diario y de los deseos de su predecesor.

León "se interesó, ordenó que se buscara el material y me envió todo en una caja de cartón", dijo Fernández. "Me lo envió para que pudiera realizar el trabajo editorial y aportar comentarios que ayudaran a aclarar el contexto de los escritos, ya que hay ciertas cosas que, sin información específica sobre sus antecedentes, serían indudablemente imposibles de interpretar".

Una persona participa en una oración interreligiosa por el eterno descanso del papa Francisco, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Un libro que recoge pasajes del diario privado del pontífice revela sus luchas espirituales, temores y visiones del diablo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un diario papal poco común

Los diarios papales suelen contener reflexiones espirituales íntimas. Juan Pablo II dispuso que su diario fuera quemado, pero el cuaderno con escritos sobre su fe interior y su autoanálisis fue conservado y publicado debido a su valor histórico. El diario de Juan XXIII contenía su conocida y controvertida valoración de que, si bien el dictador fascista Benito Mussolini había "cometido errores", también había aportado "grandes beneficios" a Italia.

Sin embargo, el diario de Francisco —publicado en colaboración con Libreria Editrice Vaticana, la editorial de la Santa Sede— parece convertirse por momentos en un estudio de un papa que se aferraba a la fe como a un salvavidas y podría llevar a algunos observadores a reconsiderar lo que creían saber de Francisco. Fernández dijo que se publica bajo la convicción de que los fieles pueden y deben conocer mejor a un pontífice que, durante su mandato, fue acogido por los liberales, pero denostado como hereje por algunos ultraconservadores.

"Aunque [algunos pasajes] puedan sorprender o incluso resultar inquietantes, creo que es peor que ciertos grupos sigan afirmando que era un hombre sin escrúpulos o superficial, o una figura fría, calculadora y carente de fe", dijo Fernández, quien añadió que incluso él tuvo que superar ciertas "vacilaciones" antes de impulsar su publicación.

Códigos secretos

Francisco escribió partes de su diario mediante una especie de código, lo que dificulta o imposibilita descifrar algunos fragmentos. Fernández dijo que optó por excluir "algunos párrafos" que se referían a "personas vivas", pues consideraba que llevarían a los lectores a "emitir juicios sobre esas personas".

"Dicho esto, debo aclarar que nunca se queja de figuras conocidas con las que pudo haber tenido desacuerdos, como Trump, otros políticos o figuras públicas", afirmó Fernández.

"Más bien, todo se relaciona con asuntos que, de alguna manera, lo afectaron profundamente y en un plano muy personal e interior".

El libro no aborda algunos temas polémicos, entre ellos por qué Francisco nunca regresó a su natal Argentina tras su elección como pontífice, ni incluye reflexiones sobre la controversia que afrontó en sectores conservadores de la Iglesia católica después de autorizar breves bendiciones para algunas parejas del mismo sexo en el 2023.

Fernández dijo que el diario no contenía reflexiones específicas sobre la decisión relativa a las parejas del mismo sexo, pero señala en el libro que Francisco "sufría profundamente por el dolor de aquellos a quienes la sociedad excluye: migrantes, pecadores públicos, mujeres pobres, homosexuales (particularmente quienes viven en regiones homofóbicas), desempleados (en aquellos lugares donde se idolatra la eficiencia), personas que han cometido errores o, simplemente, quienes viven al margen de la sociedad y son menospreciados o privados de sus derechos".

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Crisis existencial

A finales de la década de 1990, apenas unos meses después de su nombramiento como arzobispo de Buenos Aires, el religioso, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Bergoglio, reflexionó sobre sus propias "deficiencias y fracasos", ofreciendo su "vida al Señor" y considerando que tal vez sería "mejor para que no siga causando daño".

Un año después, volvió a escribir que Dios debía "llevarme para que deje de causar daño". En el 2009, cuatro años antes de convertirse en papa, los pensamientos sombríos seguían atormentando al futuro pontífice. Reflexionó nuevamente sobre cómo había "ofrecido" su propia vida si Dios deseaba quitársela.

Los detonantes de estos sentimientos sombríos fueron variados: la primera misa de un sacerdote recién ordenado y las conversaciones con personas que parecían adorar al difunto papa y que habían depositado su "esperanza" en él, lo que provocaba que Francisco se sintiera, de alguna manera, indigno.

En las décadas previas a su muerte, Francisco fue objeto de frecuentes ataques de críticos de derecha. En el 2011, pareció desesperarse por su edad, su mala salud y el creciente aluvión de ataques en internet "de la extrema derecha".

"Yo, con este silencio que me rodea y me penetra, sigo pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí y de la diócesis. Que antes de ser un escándalo, me envíe la muerte. Y que me envíe un buen sucesor", escribió Francisco.

El apoyo de quienes lo rodeaban parecía abrumar a Francisco, quien a menudo parecía creerse incapaz de ejercer el ministerio o susceptible al pecado del orgullo.

La intensidad de la autocrítica de Francisco, tal como se expone en el texto, disminuyó después de que se convirtiera en papa, pero aun así seguía luchando por comprender su propio poder. Fernández describió el 2021 y el 2022 como "quizás su peor período de tentación".

En el 2022, Francisco se describió a sí mismo de forma despectiva como "el orgulloso, autosuficiente, cínico y autoengañador Jorge".

"Esto no ocurrió solo una vez, como una crisis puntual. Más bien, se repetía con frecuencia", afirmó Fernández, quien, al igual que Francisco, nació en Argentina y mantenía una amistad con el papa desde hacía décadas.

"Era una sensación que a veces lo atormentaba: la de no estar a la altura de su misión".

Fernández hizo referencia a conversaciones que mantuvo con el papa, en las que el cardenal cuestionó a Francisco sobre su decisión de mantener en su puesto a un funcionario, cuyo nombre no reveló, de la poderosa burocracia del Vaticano que trabajaba en su contra. El papa respondía que Dios no quería que se convirtiera en un "titiritero".

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Francisco y el diablo

Pocos detalles son más dramáticos que los de las descripciones de Francisco sobre sus encuentros con el diablo. Afirmó haber visto sus "ojos amenazantes y, a la vez, seductores" al menos "tres veces", una de ellas "fuera de la ventanilla de un automóvil". Volvería a escribir sobre haber visto los "ojos de fuego" de Satanás durante una celebración en una capilla, lo que llevó al papa a una lucha interna entre su curiosidad por lo impío y la justicia de Dios. Solo ganó la batalla después de tomar un rosario y rezar a la Virgen María.

Sus visiones a veces se desencadenaban por sucesos impactantes, como el viaje de Francisco a Chile en el 2018, cuando periodistas a bordo de un vuelo papal lo cuestionaron por defender a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales, pese a la abundancia de pruebas. Más tarde, Francisco se daría cuenta de que había sido engañado y pediría disculpas, pero en su diario también parecía ver la mano de Satanás.

"Unos días después de regresar a Roma, estuve en una reunión. Vi [al diablo] y oí su voz, triunfante, apoderándose de todo: 'Ahora he conseguido todo lo que quería'. Así como no puedo olvidar sus ojos de las dos ocasiones anteriores, en este caso, no puedo olvidar el potente tono ronco de su voz", escribió Francisco.

Francisco era conocido por describir al diablo en términos literales y por referirse a Satanás en sus sermones más que algunos de sus predecesores. En una ocasión, llegó a imponer las manos sobre un hombre en silla de ruedas que afirmaba estar poseído por demonios, en lo que muchos consideraron un acto improvisado de purificación.

Sin embargo, los escritos de Francisco en los que afirma haber tenido un contacto directo con el diablo probablemente sorprendan a algunos observadores, sobre todo porque Francisco parecía sentir la influencia de Satanás en sus enfermedades y luchas internas.

Su última anotación sugiere cierto agotamiento tras sus batallas.

"Lo último que escribió en su diario se refiere a las veces que vio al diablo, como si expresara el temor de que pudiera volver a suceder, razón por la cual concluye pidiéndole a la Virgen María que lo proteja", dijo Fernández.

"Sin embargo, al mismo tiempo, presenta estas líneas como una reflexión sobre toda su vida. Interpreto esto como que tomó la decisión consciente de dejar de escribir, de poner fin al diario", añadió. "Durante décadas, a menudo había sentido que su vida se acercaba a su fin y que moriría pronto. Creo que el día que terminó el diario, estaba seguro de que, esta vez, realmente sucedería".