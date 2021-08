Anonimato predomina en las redes sociales y se parece más un privilegio

Los mensajes también se le atribuyeron, en parte, a una figura conocida: el trol enmascarado, quien ha estado apareciendo mucho últimamente. Dependiendo de quién seas, podría ser la fuente de toda la desinformación política; uno con un ejército de bots; el líder de una turba en línea; un hacker o estafador. Tiene una mascota: el tipo con una “hoodie” que usa su teclado y tiene la cara oculta en las sombras, excepto por una pequeña sonrisa maliciosa. En el imaginario popular, esta figura, que opera bajo un nombre oculto o seleccionado, casi siempre está tramando algo malo.

Eso podría explicar por qué la gente a menudo pide que sea desenmascarado. En Inglaterra, este episodio renovó los llamados para que las empresas de tecnología impongan la verificación de identidad a sus usuarios. Una petición del gobierno británico que exige que se establezca “mostrar obligatoriamente una identificación verificada para abrir una cuenta en una red social” tiene más de 688 mil firmas. “Tenemos derecho a la libertad de expresión y asociación, pero como personas reales, no como personas falsas”, escribió Paul Mason, columnista de The New Statesman.