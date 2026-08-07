“Apestaba todo el tiempo”: más de 50 cadáveres son hallados en una funeraria de Chicago

Internacional

“Apestaba todo el tiempo”: más de 50 cadáveres son hallados en una funeraria de Chicago

Las autoridades de EE. UU. investigan el hallazgo de más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición en una funeraria de Chicago.

|

time-clock

Cadáveres

FOTO ILUSTRATIVA. Hallan más de 50 cadáveres en una funeraria de Chicago. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Oficina del Médico Forense de Estados Unidos investiga el reciente hallazgo de más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición en una funeraria del condado de Cook, Chicago.

El personal de la Oficina del Médico Forense, de acuerdo con un comunicado de la agencia, se encuentra identificando los cuerpos "lo más pronto posible" para notificar a los respectivos familiares.

La agencia señaló que este proceso podría durar varios días para "garantizar una disposición adecuada de los cuerpos".

Las autoridades fueron notificadas el pasado 6 de agosto sobre el hallazgo de los cuerpos, y algunos medios locales señalan que la cantidad podría ascender a 57.

LECTURAS RELACIONADAS

Aumenta el costo monetario por la Guardia Nacional en Washington, D. C.

El despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington D.C. costará US$1,400 millones adicionales

chevron-right
Hallan avión estrellado al norte de Puerto Rico en 1952 y donde murieron 52 personas

74 años después hallan restos de un avión estrellado en 1952 en Puerto Rico: qué reveló el equipo de búsqueda

chevron-right

"El equipo (del forense) ha encontrado más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición", detalló la agencia.

Medios locales informaron que los cuerpos se encontraban en la funeraria South Chicago.

Vecinos del sector declararon a medios de Estados Unidos que se sentía un "olor fétido" en los alrededores de la funeraria.

"Apesta todo el tiempo. Es horrible", dijo a WBBM, filial de CNN, una vecina de la funeraria, quien describió el mal olor como el de "un ratón muerto".

Otros vecinos indicaron que el olor se percibía desde hacía varios días e incluso meses.

Lea también: Qué pasó con un avión de Delta que fue alcanzado por fuegos artificiales mientras aterrizaba en Chicago el 4 de julio

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Cadáveres Chicago  Funeraria Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM