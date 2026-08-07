“Apestaba todo el tiempo”: más de 50 cadáveres son hallados en una funeraria de Chicago

La Oficina del Médico Forense de Estados Unidos investiga el reciente hallazgo de más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición en una funeraria del condado de Cook, Chicago.

El personal de la Oficina del Médico Forense, de acuerdo con un comunicado de la agencia, se encuentra identificando los cuerpos "lo más pronto posible" para notificar a los respectivos familiares.

La agencia señaló que este proceso podría durar varios días para "garantizar una disposición adecuada de los cuerpos".

Las autoridades fueron notificadas el pasado 6 de agosto sobre el hallazgo de los cuerpos, y algunos medios locales señalan que la cantidad podría ascender a 57.

"El equipo (del forense) ha encontrado más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición", detalló la agencia.

Medios locales informaron que los cuerpos se encontraban en la funeraria South Chicago.

Vecinos del sector declararon a medios de Estados Unidos que se sentía un "olor fétido" en los alrededores de la funeraria.

"Apesta todo el tiempo. Es horrible", dijo a WBBM, filial de CNN, una vecina de la funeraria, quien describió el mal olor como el de "un ratón muerto".

Otros vecinos indicaron que el olor se percibía desde hacía varios días e incluso meses.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



OVER 50 DECOMPOSING BODIES FOUND IMPROPERLY STORED AT CHICAGO FUNERAL HOME



State and local authorities have launched an investigation after more than 50 decomposing bodies were discovered improperly stored in the basement of a South Side funeral home on… pic.twitter.com/Plk8XXkSsl — kentuckyoffgrid (@Kentuckyoffgrid) August 7, 2026

Lea también: Qué pasó con un avión de Delta que fue alcanzado por fuegos artificiales mientras aterrizaba en Chicago el 4 de julio

