El despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington D.C. costará US$1,400 millones adicionales

El despliegue de tropa de la Guardia Nacional en Washington D. C. costará US$1 mil 400 millones adicionales hasta el final de la administración de Donald Trump, según información proporcionada al Congreso y revisada por The Washington Post. El cálculo, que abarca desde octubre del 2026 hasta enero del 2029, se suma a los cientos de millones de dólares gastados en la misión hasta la fecha. Si bien el gobierno no ha revelado el costo total de la misión hasta este momento, la nueva cifra representa el análisis más exhaustivo hasta ahora del uso sin precedentes que Trump ha hecho de las fuerzas armadas para patrullar la capital de su país, una operación duramente criticada por muchos demócratas y defensores de las libertades civiles.

La información fue proporcionada a la senadora Elizabeth Warren —demócrata por Massachusetts—, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, por Jules Hurst III, el nominado por Trump para convertirse en contralor del Pentágono, como parte de su proceso de confirmación. Se espera que Hurst sea confirmado esta misma semana, junto con otros nominados de la administración de Trump. Esta desplegó personal de la Guardia Nacional en Washington en agosto del 2025, después de que Edward Coristine, exempleado de la iniciativa US Doge Service, de Elon Musk, para reducir el gobierno federal, fuera agredido en un intento de robo de auto.

La Guardia Nacional mantendrá su presencia en Washington D. C. hasta enero del 2029 o "hasta que el presidente declare que la misión ha terminado", afirmó el general de brigada Leland Blanchard II, comandante interino de la Guardia Nacional capitalina, a los periodistas en una rueda de prensa el lunes último. El presupuesto presentado a Warren contempla el despliegue de unos dos mil 500 miembros de la Guardia Nacional. Actualmente hay aproximadamente cuatro mil 600 militares en la ciudad, según Blanchard, como parte de un aumento temporal que coincide con los eventos de verano para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Los demócratas han calificado el despliegue como un derroche de recursos militares y una violación de las libertades civiles de los estadounidenses, y han presionado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que justifique la misión, pues el Pentágono se enfrenta a urgentes déficits presupuestarios debido al conflicto con Irán y otras operaciones militares. “La Guardia Nacional no son peones y el dinero de los contribuyentes no es una alcancía para las maniobras políticas de Trump”, dijo Warren en un comunicado. En su comparecencia ante el Comité de Asignaciones del Senado el mes pasado, Hegseth reconoció que el Departamento de Guerra se enfrenta a presiones financieras, pero culpó repetidamente de la situación a la gestión de las fuerzas armadas por parte de la administración Biden. El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Desde su regreso al cargo, Trump ha desplegado unidades del ejército regular y de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses en misiones controvertidas para combatir el crimen o proteger a los agentes federales de inmigración. Académicos e investigadores especializados en politización y fuerzas armadas, junto con funcionarios locales de algunas de las comunidades afectadas, han argumentado que estas operaciones violan las leyes que prohíben la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. Algunos gobiernos estatales y locales, incluido el de Washington, han impugnado los despliegues en los tribunales.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó en enero que el despliegue de la Guardia Nacional del gobierno en Washington costaría US$223 millones hasta finales del 2025. Indicó que los despliegues en Los Ángeles, Memphis, Chicago y Portland costarían en conjunto US$ 273 millones adicionales en el 2025. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) ha proyectado que cada mes adicional de despliegue en Washington costaría alrededor de US$55 millones. La solicitud récord de Trump de un presupuesto de defensa de US$1.5 millardos para el año fiscal del 2027 incluye US$2 mil 300 millones para el uso interno de las fuerzas armadas, incluidos US$605 millones para la misión de la Guardia Nacional en Washington D. C.

En una solicitud aparte al Congreso para obtener US$67 mil millones adicionales a fin de ayudar a cubrir los costos de la guerra contra Irán, la administración de Trump también solicitó US$800 millones para la Guardia Nacional. La senadora Patty Murray —Washington—, la principal demócrata del Comité de Asignaciones, dijo durante la audiencia del mes pasado con Hegseth que esos fondos se destinarían a extender el despliegue en Washington D. C. Blanchard, el general de la Guardia Nacional, defendió la misión, señalando que, el mes pasado, el gobierno de Trump firmó un contrato de US$292 millones para trasladar a los miembros de la Guardia Nacional a apartamentos locales desde hoteles en Washington y sus alrededores.

Según Blanchard, esta medida ahorrará US$90 millones en gastos de alojamiento y transporte durante la vigencia del contrato. También afirmó que los miembros del servicio militar han respondido a unas 800 emergencias médicas, realizando reanimación cardiopulmonar y aplicando torniquetes a víctimas de disparos, y administrando 325 dosis de Narcan, un medicamento utilizado para tratar sobredosis. Si bien los funcionarios de Trump han afirmado repetidamente que la Guardia Nacional era necesaria para hacer frente a la emergencia delictiva en la capital, los datos de la Policía de Washington D. C. muestran que los delitos violentos de este año se han mantenido prácticamente iguales que en esta misma época del 2025.

Los delitos contra la propiedad, incluidos los robos de automóviles y el hurto de vehículos, han disminuido en aproximadamente una cuarta parte. Cuando se desplegó la Guardia Nacional el año pasado, los índices de criminalidad se encontraban cerca de su nivel más bajo en seis años, según datos federales. Según Michael Perloff, abogado principal de la sección de Washington de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el personal de la Guardia Nacional en el estado debe ceder el paso a la policía local en las labores de aplicación de la ley, como los arrestos. Sin embargo, Perloff añadió que sus órdenes dejan zonas grises, como por ejemplo, cómo debe responder el personal en caso de emergencia o amenaza.

“Los miembros de la Guardia Nacional no están entrenados para manejar esas situaciones”, dijo Perloff, cuya organización está impugnando la legalidad de la misión ante los tribunales. Los miembros del servicio militar desplegados en Washington D.C. han recibido diversas misiones, como vigilar el estanque reflectante frente al monumento a Lincoln y limpiar la basura de las calles de la ciudad. En noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala mientras patrullaban a pocas cuadras de la Casa Blanca. Una de ellas falleció a causa de las heridas.

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano acusado del tiroteo, se declaró inocente en junio. Se enfrenta a una posible pena de muerte si es declarado culpable.