Los principales ríos de Europa se están secando a medida que se extiende el impacto del calor extremo

Los ríos más grandes de Europa, arterias vitales para las industrias pesadas de la región, se están secando después de que la región fuera azotada por una serie de olas de calor. A medida que los niveles de agua en el Rin y el Danubio descienden hacia mínimos históricos, esto comienza a perturbar el transporte de productos químicos, derivados del petróleo y otras mercancías, al tiempo que incrementa los costos de flete. Las altas temperaturas también están limitando la generación de energía en los reactores fluviales desde Francia hasta Hungría, lo que eleva los precios de la energía y ejerce presión sobre las economías de Europa del Este.

Tras los incendios forestales que asolaron Francia y España, este es otro indicio de cómo el cambio climático está afectando al continente que se calienta más rápidamente. Las alteraciones en los ríos se están convirtiendo en una prueba de la rapidez con la que la región puede adaptar las infraestructuras construidas para las condiciones del siglo XX a un clima donde es probable que la escasez extrema de agua sea cada vez más frecuente. “El calentamiento global provocado por el ser humano ya ha agravado esta sequía más de lo que habría sido de otro modo, y el mismo déficit de precipitaciones provocaría una sequía aún peor con un mayor calentamiento”, afirmó Dominik Schumacher, profesor del Departamento de Ciencias de los Sistemas Ambientales de la ETH Zúrich.

Los niveles de agua en Kaub, un punto estratégico clave en el Rin para los envíos con destino al sur de Alemania y Suiza, descendieron a 25 centímetros a primera hora del viernes pasado, igualando el mínimo alcanzado durante la sequía del 2018. Según datos federales alemanes recopilados por la ETH de Zúrich, un descenso a 24 centímetros, previsto para esta semana, marcaría el nivel más bajo desde que se tienen registros en 1880. Con la cuarta ola de calor que azota Europa Occidental este verano y que se extenderá durante la mayor parte de esta semana, la situación corre el riesgo de empeorar, creando cuellos de botella logísticos en un río que serpentea a lo largo de aproximadamente mil 290 kilómetros desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte.

En el 2018, la empresa BASF se vio obligada a reducir la producción en su complejo clave de Ludwigshafen, en Alemania, debido a que los niveles históricamente bajos del río Rin limitaron el acceso de los barcos. Ahora, el mayor fabricante de productos químicos del mundo ha desarrollado opciones de transporte alternativas, aunque más costosas, según el director financiero, Dirk Elvermann. “Por supuesto, nos preocupa el problema de los bajos niveles de agua del Rin”, dijo Elvermann a los periodistas el miércoles, al tiempo que añadió que la situación estaba “bajo control”.

Según Saskia Meuchelböck, investigadora del Instituto Kiel para la Economía Mundial, los bajos niveles del río Rin redujeron la producción industrial alemana hasta en 1.5 % en el 2018, pero muchas empresas han adaptado sus cadenas de suministro desde entonces. La participación del transporte fluvial en el transporte total de mercancías en Alemania también ha disminuido del 4.7% en el 2017 al 4.1% en el 2024. EnBW, que opera centrales eléctricas de carbón abastecidas por el Rin, ha estado acumulando reservas de combustible cada vez que las plantas están fuera de servicio para garantizar un inventario suficiente. Grosskraftwerk Mannheim también ha declarado que cuenta con reservas de carbón adecuadas y que, si el nivel del agua sigue bajando, podría reducir la carga por buque, utilizar barcazas más pequeñas o desviar algunos envíos al ferrocarril.



Un portavoz de DB Cargo afirmó que la compañía ferroviaria mantiene conversaciones constantes con los clientes afectados por los bajos niveles de agua en el Rin, la vía fluvial interior más transitada de Europa. Aun así, incluso si las empresas logran encontrar rutas de suministro alternativas, el aumento de los costes amenaza con erosionar aún más la competitividad industrial de Europa frente a sus rivales en Asia y Norteamérica. “Algunas embarcaciones fluviales podrían dejar de operar debido a sus limitaciones técnicas”, declaró Roberto Spranzi, miembro del consejo de administración de la Cooperativa Alemana de Transporte por Vías Navegables Interiores, que representa a unos 90 barcos.

Añadió que los altos precios del combustible, junto con los bajos niveles de agua, también estaban afectando a las operaciones. Los niveles de los ríos Rin y Danubio han disminuido durante un verano europeo inusualmente caluroso y seco, debido a repetidos episodios de alta presión que impiden que las nubes portadoras de humedad reabastezcan las cuencas hidrográficas. Según David Hannah, profesor de hidrología de la Universidad de Birmingham, este ciclo de retroalimentación ha incrementado el consumo de agua por parte de las plantas, agotando la humedad de los suelos, que absorben rápidamente las escasas precipitaciones antes de que puedan llegar a las cuencas fluviales.

“El cambio climático intensifica este fenómeno al elevar las temperaturas de referencia, lo que hace que los períodos cálidos y secos sean más eficaces para resecar los paisajes y reducir el caudal de los ríos”, dijo Hannah. Según datos de la Comisión Europea, la sequía se ha agravado en Europa centro-occidental en las últimas semanas. El nivel del río Rin también se ha visto afectado por la disminución de la nieve y el deshielo de los glaciares de los Alpes, una fuente de agua especialmente importante a finales del verano, afirmó. Algunos tramos del Danubio, el segundo río más largo de Europa, ya han alcanzado niveles mínimos históricos.

Esto está afectando la navegación fluvial en Rumania y Eslovaquia, además de repercutir en la producción de los reactores nucleares. Hungría cerrará definitivamente su única central nuclear por primera vez en sus 44 años de historia este domingo, lo que supone un reto para el nuevo primer ministro, Peter Magyar. Esto dejará al país sin el 40% de su capacidad de generación eléctrica, obligando al Gobierno a aumentar las importaciones de energía. El partido gobernante de Hungría ha solicitado al parlamento que posponga sus sesiones esta semana para ahorrar energía, según informó Magyar en una publicación de Facebook.

La iluminación decorativa en Budapest, así como la de los edificios estatales, permanecerá apagada. Mientras tanto, las reducciones voluntarias de consumo por parte de los fabricantes de automóviles y las plantas de baterías han aliviado en parte la presión sobre la red eléctrica. El sector energético rumano permanecerá en estado de alerta durante todo agosto debido a la caída de la producción eléctrica, y solicitará apoyo a la vecina Ucrania durante las horas de mayor demanda. Es posible que el país se vea obligado a cerrar un segundo reactor en la central de Cernavoda, ya que el bajo nivel del agua en el Danubio dificulta las operaciones de refrigeración.



Las olas de calor de este verano también han obligado a Francia a reducir la producción de energía de su parque nuclear, que constituye la columna vertebral del sistema eléctrico de Europa Occidental. Las centrales eléctricas extraen agua de refrigeración de ríos como el Ródano y el Garona, y existe el riesgo de que, a medida que aumenten las temperaturas, el agua de descarga se caliente demasiado, poniendo en peligro la fauna silvestre. Ante la persistente sequía, el gobierno húngaro ha hecho un llamamiento a un consumo más prudente de electricidad y agua. La sobrecarga de la demanda dejó a varios miles de personas sin agua potable en Szentendre, al norte de la capital.

Las lluvias importantes pueden traer mejoras a corto plazo, pero si persisten los suelos secos y los patrones de bloqueo, esos avances pueden ser temporales.

“Si no cambiamos, pronto nos encontraremos en condiciones desérticas”, declaró el viernes el ministro de Medio Ambiente, Laszlo Gajdos. El río Po, el más largo de Italia, continúa descendiendo por debajo de sus mínimos históricos, lo que suscita preocupación por el riego agrícola y la intrusión de agua salada en su delta. "El calor y la sequía representan sin duda un nuevo riesgo para el crecimiento", afirmó Carsten Brzeski, economista de ING Diba AG. "La disminución del caudal de los ríos provoca graves problemas económicos y, además, pone de manifiesto los desafíos del cambio climático".

Es poco probable que los ríos europeos experimenten un alivio significativo en un futuro próximo. Se pronostica que las temperaturas en el continente serán entre 2 °C y 8 ​​°C superiores a lo normal hasta principios de agosto, según un análisis del meteorólogo de Vaisala, Matthew Dross. Los modelos meteorológicos a largo plazo apuntan a más episodios de alta presión, lo que podría significar escasas lluvias para paliar la sequía hasta finales de otoño. “Las lluvias importantes pueden traer mejoras a corto plazo, pero si persisten los suelos secos y los patrones de bloqueo, esos avances pueden ser temporales”, dijo Hannah.