Aranceles y regalos navideños, ¿impactan a los precios de los productos las medidas económicas de Donald Trump?

Aunque las medidas económicas del gobierno de Trump en Estados Unidos buscan beneficiar a los norteamericanos, al menos por el momento no están alcanzando esos resultados en diversas actividades económicas. En tiempo de Navidad y obsequio de regalos, los consumidores estiman que los precios han aumentado si se toma en cuenta que muchos de los productos que se regalan no son fabricados en Estados Unidos sino que son importados de diversos países.

De acuerdo a la cadena de televisión Univisión , la gran mayoría de los estadounidenses afirma haber notado precios más altos de lo habitual en comestibles, electricidad y regalos navideños en los últimos meses, según una encuesta de diciembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Entretanto, la agencia de noticias AFP señala que aún y cuando los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre la inflación.



El principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijo el martes que los funcionarios públicos que aceptaron dejar sus puestos a cambio de indemnizaciones "siguen formando parte de la población activa y buscando trabajo". Hassett aseguró que la economía estadounidense crecerá un 4% por segundo semestre consecutivo, "por lo que sería sorprendente que el empleo no siguiera la misma trayectoria" ascendente. Ello, debido a que un informe del Departamento de Trabajo indica que el mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.6%, la más alta en cuatro años.



Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64 mil nuevos puestos de trabajo, según las cifras oficiales publicadas hoy. Los analistas preveían 45 mil empleos más y una tasa de desempleo del 4.5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Uno de los factores que incide en el comportamiento de los precios es la decisión de subir los aranceles a China, los cuales iniciaron con un moderado 10% para luego llegar a más de 130% y finalmente se quedaran en un 47%. En cuanto a los productos electrónicos, la cadena Univisión señala que estos provienen mayoritariamente de China y otros países asiáticos por lo que distintas cadenas distribuidoras anunciaron un aumento en sus precios debido a aquel factor.

Con la compra de joyas, estas tuvieron algunos aumentos debido a factores como el alza en el precio del oro mientras que otras como los relojes, vieron cómo los precios aumentaron debido a que los aranceles de Trump a Suiza alcanzaron un 37% hasta que al final llegaron a quedarse en un 15%. Las joyas provenientes de India seguramente sufrirán un aumento en el 2026 ya que los aranceles a ese país son de un 50% debido a que compran a Rusia su petróleo y otros combustibles.

El mercado guatemalteco importa la mayoría de los productos señalados pero al no haber un aumento en los aranceles a esos países, los precios no han variado y solo reportan distintas alzas debido a la oscilación de precios en las materias primas, un comportamiento normal de la actividad económica mundial.