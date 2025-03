Arrestan a más de mil personas en Turquía en las manifestaciones contra la detención del rival del presidente Erdogan

Las protestas comenzaron en Estambul tras la detención de Ekrem Imamoglu el miércoles 19 de marzo y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias de Turquía, convirtiéndose en las mayores manifestaciones en más de una década.

El popular alcalde, de 53 años, era considerado por muchos como el único político capaz de derrotar en las urnas a Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder.

En sólo cuatro días pasó de ser alcalde de Estambul, cargo que lanzó el ascenso político de Erdogan décadas antes, a ser detenido, interrogado, encarcelado y despojado de la alcaldía a raíz de una investigación por corrupción.

Imamoglu, que fue destituido oficialmente de su cargo el 23 de marzo, pasó su primera noche en la cárcel, en Silivri, a las afueras de Estambul.

Pese a su detención, fue elegido el domingo por abrumadora mayoría candidato del CHP, principal partido de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2028, con 15 millones de votos.

Según los analistas, fueron las inminentes primarias las que desencadenaron la detención de Imamoglu, principal rival político de Erdogan. Este último ha dominado la política turca desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente.

Alemania tachó de totalmente inaceptable la detención de Imamoglu, Francia dijo que se trata de un grave atentado contra la democracia, mientras que Grecia señaló que no se pueden tolerar medidas que atenten contra las libertades civiles.

Arrest sparks Turkey's worst street unrest in more than a decade.



Riot police used rubber bullets, pepper spray and percussion grenades on demonstrators rallying in Istanbul to protest the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu.



The unrest has spread rapidly, despite a ban on protests… pic.twitter.com/ynUwuWgIV3