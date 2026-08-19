Asesinado en plena calle: la hipótesis que rodean la muerte de un ejecutivo de Microsoft en 2022

"Una emboscada y un asesinato planificado" fueron las palabras que utilizó el jefe de la Policía de Jacksonville al referirse a la muerte, en el 2022, de Jared Bridegan, un joven ejecutivo de Microsoft que regresaba a su hogar.

El hecho, relatado por CNN, comenzó cuando Bridegan dejó a sus gemelos en casa de su exesposa, en Jacksonville Beach, para regresar con su nueva pareja.

De camino a su casa, el joven iba en su automóvil cuando, de repente, se topó con un neumático en plena calle.

Cuando el ejecutivo se bajó para mover la llanta, alguien se acercó, lo mató a tiros y huyó del lugar.

La fiscalía, citada por CNN, detalló que en la calle residencial se encontraron varios casquillos de bala y que varios proyectiles habían impactado en el cuerpo del hombre y en su vehículo.

Cuatro años han pasado desde el asesinato de Bridegan y la fiscalía sostiene que el hecho no solo fue planeado, sino que el responsable conocía la rutina del ejecutivo.

Las autoridades señalan que el asesinato puede tratarse de un complot elaborado por la exesposa de Bridegan, Shanna Gardner, y su esposo, Mario Fernández Saldana.

CNN cita a su afiliada WJXT, que afirma que la investigación apunta a que Gardner estaba cansada de compartir con Bridegan la custodia de los gemelos y que ambos se encontraban en una larga disputa legal por dicha custodia.

El medio también citó documentos judiciales del caso en los que se señala que incluso el padre de Shanna le había ofrecido a Bridegan dinero para "que se apartara de ella".

La fiscalía también citó supuestas declaraciones de una amiga de la exesposa del ejecutivo, quien contó que Fernández Saldana le dijo una vez que "había matado gente antes".

Gardner también habría dicho que "su esposo podía encargarse de Bridegan, y que nadie iba a enterarse".

CNN menciona que en el 2023, un año después del asesinato, las autoridades arrestaron al supuesto tirador, un hombre de 62 años llamado Henry Tenon, quien presuntamente había alquilado una vivienda a nombre de Fernández Saldana.

Tanto Fernández Saldana como Gardner fueron arrestados por las autoridades. El primero fue acusado de asesinato en primer grado e incitación a cometer un delito capital, y la segunda, de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y abuso infantil en relación con la muerte de su exesposo.

A detective testified that multiple details Mario Fernandez-Saldana gave investigators about Jared Bridegan’s personal life and family conflicts checked out – including a phone call Bridegan took on the night he was killed.



Watch the testimony from Fernandez-Saldana’s murder… pic.twitter.com/NQYhvgCfyw — Fox News US (@FoxUSNews) August 19, 2026

El juicio contra Gardner se prevé para principios de septiembre.

WATCH LIVE: Murder trial in death of former Microsoft exec Jared Bridegan continues https://t.co/4acsE0Ltk2 — Fox News (@FoxNews) August 19, 2026

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