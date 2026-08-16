“Tuvimos una pelea y está muerta”: la llamada que reveló quién fue el asesino de Eliana Bigoni en Plano, Texas

Faltaban pocos minutos para las 8.30 horas del 12 de agosto y Eliana Bigoni no llegaba a desayunar.

Media hora antes, había hablado por teléfono durante seis minutos con una amiga cercana, sin dar señales de que algo anduviera mal. Después, silencio. Ni llamadas ni mensajes ni la mujer que debía sentarse a la mesa esa mañana, según reconstruye el afidávit (declaración jurada) de causa probable obtenido por los medios estadounidenses Law & Crime y NBC-DFW y citado por Univisión.

La amiga revisó la ubicación que Eliana compartía con ella y con la madre de la colombiana: a las 8.35 horas seguía en el mismo lugar, el complejo de apartamentos The Parker, en Plano, Texas.

Ahí vivía Jake O'Brien Bigoni, su esposo, de quien se estaba separando. Esa mañana, Eliana había ido a buscar a sus dos hijos, de 2 y 5 años, para llevarlos a la escuela. Una visita que, según relató la amiga a las autoridades, no debía tomar más de 15 minutos.

Preocupada, la amiga llamó a la Policía para pedir que revisaran que todo estuviera bien.

Una mancha húmeda y una respuesta a medias

Cuando los agentes tocaron la puerta del apartamento, pasadas las 10 horas, quien abrió fue Jake Bigoni. Les dijo que Eliana había estado ahí más temprano, pero que no sabía dónde se encontraba en ese momento. Que estaban en proceso de divorcio. Que uno de los niños no se sentía bien.

Los agentes notaron algo más: una mancha húmeda en su camisa. Él respondió, según el reporte policial citado por NBC, que había estado limpiando la casa.

Los agentes se retiraron. Pero algo los hizo volver.

"Tuvimos una pelea y está muerta"

De vuelta en la patrulla, revisaron las notas actualizadas de la llamada de auxilio. Dos frases encendieron las alarmas: "creo que alguien ha resultado herido o muerto" y "el hijo dijo que ella está muerta".

Los agentes llamaron entonces a la madre de Jake Bigoni. Ella les contó que había hablado con su hijo minutos antes y que él le había dicho algo que cambiaría el curso de la investigación: "Tengo algo que contarte. Está muerta. Tuvimos una pelea y está muerta", según el testimonio recogido en la declaración jurada.

Con esa información, los agentes regresaron por tercera vez al apartamento. Esta vez, esposaron a Bigoni.

"¿Está tu esposa ahí dentro? No estás arrestado, ¿está ella ahí dentro?", le preguntó un agente, de acuerdo con el registro policial. "¿Por qué hacen esto?", respondió él.

Le preguntaron dónde estaba Eliana. "No tengo ni idea", dijo. Le preguntaron por qué le había dicho a su madre que había muerto. "¿Cómo sabrías ese tipo de cosas?", contestó, según consta en el documento judicial.

Para entonces, la mancha en su camisa ya se había secado. Había adquirido un tono marrón rojizo.

El hallazgo en el garaje

Los agentes decidieron que había motivos suficientes para entrar al apartamento y verificar si Eliana necesitaba ayuda. En el garaje encontraron un Hyundai Genesis blanco. Abrieron la cajuela.

Ahí estaba ella: inconsciente, sin respirar, en lo que la declaración jurada describe como una posición inusual. Tenía lesiones graves en el rostro y la cabeza y moretones en distintas partes del cuerpo, hallazgos que los investigadores asociaron con un altercado físico violento, según documentó FOX 4. Dentro de la vivienda, los agentes reportaron además una cantidad considerable de sangre y salpicaduras.

Los dos hijos de la pareja estaban en el apartamento mientras ocurría todo esto. Los agentes los sacaron del lugar antes de asegurar la escena. "Estamos hablando de dos niños que estaban presentes cuando ocurrió este incidente o crimen", dijo a FOX 4 el oficial de la Policía de Plano Jerry Minton. "No puedo especular sobre lo que pudieron o no haber visto, pero estaban presentes".

De la detención a los cargos por asesinato

Jake Bigoni fue arrestado ese mismo miércoles 12 de agosto, inicialmente acusado de abuso de cadáver. Un día después, el jueves 13, se le imputó también el cargo de asesinato.

Según los registros de la cárcel del condado Collin, consultados por Univisión hasta el domingo 16 de agosto, Bigoni permanecía detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato y con una fianza fijada en US$500 mil por el de abuso de cadáver.