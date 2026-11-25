Durante la noche del 24 de noviembre, la congresista Delia Ramírez, hija de guatemaltecos y reelegida para representar a Illinois en la Cámara de Representantes, instó al Gobierno de EE. UU. a seguir presionando para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, creíble, independiente y transparente del asesinato de Solórzano Foppa.

"Juan Francisco Solórzano Foppa fue considerado un campeón en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Sin embargo, el pasado sábado 17 de octubre fue baleado y asesinado con total impunidad", argumentó Delia Ramírez, quien nació y creció en Chicago, Illinois, pero es hija de inmigrantes originarios del departamento de Chiquimula.

"Por eso lideré a 20 colegas para instar a nuestro gobierno, el de los Estados Unidos, a seguir presionando por una investigación exhaustiva, creíble, independiente y transparente del asesinato de Solórzano Foppa", agregó la política, tras recibir el apoyo del activista y congresista demócrata Jesús "Chuy" García, quien nació en México.

"Los defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas y los líderes anticorrupción no deberían vivir con miedo a represalias por defender a sus comunidades", añadió Ramírez, quien ha impulsado propuestas de reforma migratoria, acceso a la vivienda y servicios sociales, además de participar en comités como el de Seguridad Nacional.

Preocupación por el asesinato de Foppa

"Como firme crítico de la controvertida exfiscal general Consuelo Porras, Solórzano Foppa combatió enérgicamente la corrupción estatal y desafió las redes de impunidad que facilitan la criminalización y el despojo de las comunidades indígenas, incluyendo a los CIACS", indicaron los miembros del Congreso en la carta al Gobierno de EE. UU.

Los CIACS son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, estructuras clandestinas vinculadas a redes de inteligencia militar o estatal o a poderes ocultos que actúan de manera ilícita al infiltrarse en las instituciones del Estado e incidir en ellas para proteger economías criminales, corrupción, narcotráfico o impunidad.

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"Su trágico asesinato, así como los interrogantes que rodean la investigación, ponen de relieve la vulnerabilidad más general a la que se enfrentan quienes desafían intereses arraigados. En todo el país, los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo violencia y persecución por defender sus derechos", aseguraron los 20 congresistas.

Por su parte, el fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció que dos presuntos pandilleros del Barrio 18, una de las estructuras criminales más grandes y violentas del país, dedicada principalmente a la extorsión, el sicariato y el narcomenudeo, ya quedaron ligados a proceso por el delito de asesinato de Solórzano Foppa.

Controverisa en EE. UU.

La congresista demócrata Delia Ramírez recibió críticas de republicanos, quienes expresaron en redes sociales que el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa suena como un problema de Guatemala. "¿Son los guatemaltecos demasiado corruptos para investigar su propia corrupción?", escribió un internauta en la plataforma X (Twitter).

"Tenemos demasiada corrupción aquí con la que lidiar, como investigar el extremismo del tráfico masivo de personas y presuntos vínculos con cárteles en nuestro gobierno de Estados Unidos", concluyó otro usuario en redes sociales, quien recordó que en el 2025 Ramírez dijo que se consideraba una "guatemalteca antes que estadounidense".